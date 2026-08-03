Наоборот – португалец решил помочь Судакову преодолеть психологические трудности. В отличие от Жозе Моуринью, тренер демонстрирует доверие к полузащитнику, пишет 24 Канал.

Что Марку Силва делает для улучшения выступлений Судакова

По информации португальского издания O Jogo, новый главный тренер лиссабонского клуба видит перспективу для Судакова в своей команде и хочет, чтобы игрок сборной Украины как можно скорее преодолел сложный период с точки зрения ментальной готовности. Сильва убежден, что Георгий не продемонстрировал максимум из-за давления, связанного со своей трансферной стоимостью.

Тренер выпустил Судакова в стартовом составе на успешный матч квалификации Лиги Европы с Санкт-Галленом, в котором португальцы разгромили соперника со счетом 5:0. После финального свистка Сильва лично подошел к Георгию и поблагодарил его за хорошую игру.

Также португальский специалист уже несколько раз публично подчеркнул свое доверие к Судакову и выразил уверенность, что украинец раскроет все свои лучшие качества в новом сезоне.

Как Судаков выступал за Бенфику при Моуринью

В прошлом году Судакову действительно было трудно раскрыться, ведь на тренерском мостике Бенфики стоял Жозе Моуринью, склонный не давать футболистам много шансов и требовать результата здесь и сейчас.

Украинский полузащитник сыграл за сезон 38 матчей, в которых отличился 4 голами и 4 результативными передачами.