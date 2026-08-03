Наоборот – португалец решил помочь Судакову преодолеть психологические трудности. В отличие от Жозе Моуринью, тренер демонстрирует доверие к полузащитнику, пишет 24 Канал.
Что Марку Силва делает для улучшения выступлений Судакова
По информации португальского издания O Jogo, новый главный тренер лиссабонского клуба видит перспективу для Судакова в своей команде и хочет, чтобы игрок сборной Украины как можно скорее преодолел сложный период с точки зрения ментальной готовности. Сильва убежден, что Георгий не продемонстрировал максимум из-за давления, связанного со своей трансферной стоимостью.
Тренер выпустил Судакова в стартовом составе на успешный матч квалификации Лиги Европы с Санкт-Галленом, в котором португальцы разгромили соперника со счетом 5:0. После финального свистка Сильва лично подошел к Георгию и поблагодарил его за хорошую игру.
Также португальский специалист уже несколько раз публично подчеркнул свое доверие к Судакову и выразил уверенность, что украинец раскроет все свои лучшие качества в новом сезоне.Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как Судаков выступал за Бенфику при Моуринью
В прошлом году Судакову действительно было трудно раскрыться, ведь на тренерском мостике Бенфики стоял Жозе Моуринью, склонный не давать футболистам много шансов и требовать результата здесь и сейчас.
Украинский полузащитник сыграл за сезон 38 матчей, в которых отличился 4 голами и 4 результативными передачами.