Лиссабонская Бенфика 20 сентября проводит свой матч 6-го тура португальской лиги. "Орлы" гостит на поле АФС.

Это дебютный матч для Жозе Моуринью после возвращения в Бенфику. Уже со старта "Особенный" выпустил в 11-ке двух украинских легионеров – Анатолия Трубина и Георгия Судакова, информирует 24 Канал.

Стоит внимания Бенфика – новая игрушка для Моуринью: как "Особенный" заработал более 100 миллионов на увольнениях

Как Судаков забил за Бенфику?

Первая половина встречи понемногу проходила без голов. Лишь под занавес первого тайма гостям из Лиссабона удалось размочить нули на табло. На 45+1 минуте сделал это Судаков. Георгий прошил сетку ворот Симау после передачи Павлидиса.

Украинец отметился дебютным голом за Бенфику. Георгий открыл счет мячам за новую команду уже во втором своем поединке за "орлов".

Видео гола Судакова

На перерыв команды как раз ушла при минимальном преимуществе Бенфики 0:1.

Что известно о Судакове в Бенфике?

Георгий перебрался в Португалию на правах аренды с обязательством обязательного выкупа за 20 миллионов евро.

Дебют пришелся на матч Лиги чемпионов, в котором Бенфика проиграла Карабаху 2:3. В этом поединке Судаков сделал свою первую голевую передачу за новую команду.

Уже бывший тренер "орлов" клубной пресс-службе Бенфики прокомментировал дебют украинского полузащитника.

"Судаков вышел на поле, сыграл 30 минут, практически не зная, возможно, имен своих товарищей по команде", 0 сказал Бруно Лаже.