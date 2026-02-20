"Сыграл важную роль": Гераскевич обвинил Бубку в возвращении россиян

Скелетонист Владислав Гераскевич высказался о Сергее Бубке и Валерии Борзове. Оба являются членами Международного олимпийского комитета (МОК), который дисквалифицировал спортсмена на Олимпиаде-2026.

Гераскевич прокомментировал, могли ли Бубка и Борзов повлиять на решение МОК о бане. Об этом скелетонист рассказал в программе ТСН.

Что сказал Владислав Гераскевич о Валерии Борзове?

Спортсмен отметил, что как члены МОК, они могут обращаться и делать какие-то представления.

Прежде всего Гераскевич раскритиковал заявление Борзова, который называл "шлем памяти" рекламой.

Мы видели комментарий господина Борзова. Конечно, лучше бы мы его не видели. Говорить, что реклама запрещена на шлеме, реагируя на этот шлем – не знаю, в каком мире мы живем и какую именно он рекламу здесь увидел, но очевидно, что ее здесь нет. Жаль, что он не разделяет наше видение ценности пожертвования этих спортсменов,

– заявил спортсмен

Что Гераскевич сказал о Сергее Бубке?

Что касается Бубки, то скелетонист напомнил, что тот имеет бизнес на оккупированных территориях, которое подтверждает расследование Бигус.Инфо и возглавляет Олимпийские игры среди ветеранов. Это были первые соревнования, где появились российские флаги, и при этом Бубка был главой мероприятия.

Спортсмен отметил, что тогда не было никакой реакции на российские флаги, никаких санкций не применили, и одновременно активно продвигался нарратив о том, что Россию любят на международной арене и ждут.

В этом возвращении россиян, по его словам, Бубка также сыграл очень важную роль.

Что уже известно о прошлых спорах между Гераскевичем и Бубкой?