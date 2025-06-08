Онлайн-трансляция матча Германия – Франция в битве за медали Лиги наций

Сборные Германии и Франции определят бронзового призера Лиги наций сезона-2024/2025. За ходом матча в Штутгарте можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В воскресенье, 8 июня, в Лиге наций 2024-2025 состоится матч за третье место. В битве за бронзовые медали турнира сойдутся Германия и Франция, сообщает 24 Канал.

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Провал за шаг до финала

Команды явно рассчитывали пересечься в решающем матче турнира. Особенно это касается немцев, ведь "финал четырех" проходит у них дома.

Впрочем, их мечты были разбиты пиренейцами. Бундестим не удержал преимущество над Португалией и позволил Роналду и компании совершить камбэк (1:2). А французы устроили голепад с испанцами, из которого вышли побежденными (4:5).

Теперь же топ-команды попытаются подсластить свое выступление в Лиге наций бронзовыми медалями. Для Германии они могут стать дебютными, ранее сборная ни разу не выходила в "финал четырех". Франция же выиграла турнир в 2021-м.

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Где смотреть

Матч Германия – Франция онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 8 июня в 16:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Штутгарте на стадионе "MHPArena".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия – Франция. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.