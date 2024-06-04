Онлайн-трансляция матча Германия – Португалия в полуфинале Лиги наций 2024-2025
Сборные Германии и Португалии определят первого финалиста Лиги наций сезона-2024/2025. За ходом полуфинального матча можно следить онлайн на сайте 24 Канала.
В июне в Германии пройдут матчи "финала четырех" Лиги наций 2024-2025. В среду, 4 июня, в Мюнхене состоится первый полуфинал между Германией и Португалией, сообщает 24 Канал.
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Битва за финал
Команда Юлиана Нагельсманна считается едва ли не главным претендентом на трофей благодаря домашнему статусу финальной стадии. Команда показывала уверенный футбол на домашнем Евро-2024 и только в дополнительное время уступила испанцам.
В Лиге наций команда продолжает показывать топ-игру, уверенно выиграв группу и пройдя Италию в четвертьфинале. Однако и португальцы под руководством Роберто Мартинеса настроены на выход в финал.
Команда Криштиану Роналду так же не имела проблем в группе с хорватами, шотландцами и поляками. Но в четвертьфинале едва не уступила Дании, которую удалось пройти только в дополнительное время.
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Где смотреть
Матч Германия – Португалия онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 4 июня в 22:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".
Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия – Португалия. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.
ГЕРМАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ
ГЕРМАНИЯ: тер Штеген – Киммих, Антон, Та, Кох, Миттельштедт – Павлович, Горецка – Вирц, Сане – Вольтемаде.
ПОРТУГАЛИЯ: Диогу Кошта – Инасиу, Диаш, Мендеш – Нету, Жоау Невеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва – Тринкау, Фернандеш – Роналду.
Витинья из-за пределов штрафной площадки пробил выше ворот. Неудачный навес от Киммиха. Пять минут добавлено арбитром. У португальцев Пальинья заменил Роналду. Невероятные сейвы от тер Штегена! Сначала кипер парировал удар в упор от Жоты, а потом еще и добивание от Каонсейсау. Между игроками обеих команд возникла стычка. По ее итогу предупреждены Вирц, Фюллькруг и Диаш. Жота заменяет Нету в Португалии. Стойка у немцев! Адееми с острого угла попал в каркас ворот. Консейсау" Супермомент теряет Франсишку, пробивая мимо ворот из убойной позиции. И получил желтую карточку за фол против Фернандеша. Консейсау опасно простреливал в центр площадки, но Киммих успел перехватить мяч. Горецка не успел к мячу после заброса из глубины. У немцев вышли Адееми и Нмеча вместо Павловича и Антона. ГОООООООЛ!!!!!!!!! Роналду таки забивает! Мендеш классно забежал в штрафную Германии и выкатил на свободного Криштиану. Поэтому оставалось только добить мяч в пустые ворота. 1:2 Видео гола: Роналду не смог замкнуть прострел с фланга, не попав по мячу. ГОООООООООЛ!!!!!!!! Португальцы восстанавливают паритет. Консейсау сместился с фланга в центр и точно пробил издали в угол ворот тер Штегена. 1:1 Видео гола: Немцы также отвечают тремя заменами. Госенс, Гнабри и Фюллькруг вместо Миттельштедта, Сане и Вольтемаде. Удар Роналду головой получился неточным. Три замены от Португалии. На поле выходят Витинья, Консейсау и Семеду вместо Жоау Невеша, Тринкау и Рубена Невеша. Опасный удар Бруну с линии штрафной площадки. Немного неточно. Рубен Невеш получил желтую карточку за излишние эмоции. Навес на Роналду неточный, на мяче первый тер Штеген. ГОООООЛ!!!!!! Немцы выходят вперед! Киммих хитро забросил на шиворот Диашу и Вирц головой замкнул подачу Йозуа. 1:0 Видео гола: Момент у Роналду! Нападающий откликнулся на прострел Мендеша, но немного не дотянулся до мяча. Одну минуту компенсировал арбитр. Флориан Вирц отправил мяч прямо в руки Диогу Кошты. Неудачное забегание Жоау Невеша за спины защитникам Германии. Мяч контролируется в центре поля, пока без острых моментов. Нету и Роналду выбежали в скоростную контратаку, однако нападающий Челси замешкался с мячом и подарил его Коху. Диаш заблокировал дальний выстрел Павловича. Роналду едва не перехватил мяч после скидки Киммиха на вратаря. Мендеш и Роналду не смогли прорваться сквозь частокол защитников немцев. Очередной сейв Кошты! Вратарь с трудом отразил удар от Горецки. Опасная атака от Германии! Павлович красиво врывался в площадку соперника, но его остановил Инасиу. Впрочем удар все же нанес Вольтемаде, его эффектно парировал Кошта. Неточный удар от Роналду с угла штрафной площадки. Неудачный навес в штрафную португальцев. Тринкау пробил из-под Та из-за пределов штрафной площадки. Выше ворот. Момент у Роналду! Криштиану откликнулся на прострел с фланга, но его удар не стал проблемой для тер Штегена. Классная атака от Германии! Вирц забросил на Киммиха и тот сбросил на свободного Горецку. Мяч после удара Леона оказался в руках Кошты. Павлович выбил мяч после навеса от Нету. Команды вышли на поле! Германия и Португалия отыграли 19 очных матчей в истории, из которых 11 были официальными. В этих играх преимущество на стороне Бундестим: Мюнхен готов к битве!
Видеообзор матча
Конец матча
90+4 минута
90+2 минута
90 минута
89 минута
88 минута
85 минута
84 минута
82 минута
81 минута
80 минута
79 минута
75 минута
72 минута
68 минута
66 минута
63 минута
62 минута
61 минута
59 минута
58 минута
56 минута
53 минута
49 минута
48 минута
Конец первого тайма
45 минута
43 минута
39 минута
37 минута
33 минута
31 минута
29 минута
26 минута
22 минута
19 минута
16 минута
14 минута
11 минута
8 минута
5 минута
3 минута
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Матч отложен
История встреч
Витинья из-за пределов штрафной площадки пробил выше ворот.
Неудачный навес от Киммиха.
Пять минут добавлено арбитром.
У португальцев Пальинья заменил Роналду.
Невероятные сейвы от тер Штегена! Сначала кипер парировал удар в упор от Жоты, а потом еще и добивание от Каонсейсау.
Между игроками обеих команд возникла стычка. По ее итогу предупреждены Вирц, Фюллькруг и Диаш.
Жота заменяет Нету в Португалии.
Стойка у немцев! Адееми с острого угла попал в каркас ворот.
Консейсау" Супермомент теряет Франсишку, пробивая мимо ворот из убойной позиции.
И получил желтую карточку за фол против Фернандеша.
Консейсау опасно простреливал в центр площадки, но Киммих успел перехватить мяч.
Горецка не успел к мячу после заброса из глубины.
У немцев вышли Адееми и Нмеча вместо Павловича и Антона.
ГОООООООЛ!!!!!!!!! Роналду таки забивает! Мендеш классно забежал в штрафную Германии и выкатил на свободного Криштиану. Поэтому оставалось только добить мяч в пустые ворота. 1:2
Видео гола:
Роналду не смог замкнуть прострел с фланга, не попав по мячу.
ГОООООООООЛ!!!!!!!! Португальцы восстанавливают паритет. Консейсау сместился с фланга в центр и точно пробил издали в угол ворот тер Штегена. 1:1
Видео гола:
Немцы также отвечают тремя заменами. Госенс, Гнабри и Фюллькруг вместо Миттельштедта, Сане и Вольтемаде.
Удар Роналду головой получился неточным.
Три замены от Португалии. На поле выходят Витинья, Консейсау и Семеду вместо Жоау Невеша, Тринкау и Рубена Невеша.
Опасный удар Бруну с линии штрафной площадки. Немного неточно.
Рубен Невеш получил желтую карточку за излишние эмоции.
Навес на Роналду неточный, на мяче первый тер Штеген.
ГОООООЛ!!!!!! Немцы выходят вперед! Киммих хитро забросил на шиворот Диашу и Вирц головой замкнул подачу Йозуа. 1:0
Видео гола:
Момент у Роналду! Нападающий откликнулся на прострел Мендеша, но немного не дотянулся до мяча.
Одну минуту компенсировал арбитр.
Флориан Вирц отправил мяч прямо в руки Диогу Кошты.
Неудачное забегание Жоау Невеша за спины защитникам Германии.
Мяч контролируется в центре поля, пока без острых моментов.
Нету и Роналду выбежали в скоростную контратаку, однако нападающий Челси замешкался с мячом и подарил его Коху.
Диаш заблокировал дальний выстрел Павловича.
Роналду едва не перехватил мяч после скидки Киммиха на вратаря.
Мендеш и Роналду не смогли прорваться сквозь частокол защитников немцев.
Очередной сейв Кошты! Вратарь с трудом отразил удар от Горецки.
Опасная атака от Германии! Павлович красиво врывался в площадку соперника, но его остановил Инасиу. Впрочем удар все же нанес Вольтемаде, его эффектно парировал Кошта.
Неточный удар от Роналду с угла штрафной площадки.
Неудачный навес в штрафную португальцев.
Тринкау пробил из-под Та из-за пределов штрафной площадки. Выше ворот.
Момент у Роналду! Криштиану откликнулся на прострел с фланга, но его удар не стал проблемой для тер Штегена.
Классная атака от Германии! Вирц забросил на Киммиха и тот сбросил на свободного Горецку. Мяч после удара Леона оказался в руках Кошты.
Павлович выбил мяч после навеса от Нету.
Команды вышли на поле!
Германия и Португалия отыграли 19 очных матчей в истории, из которых 11 были официальными. В этих играх преимущество на стороне Бундестим:
Мюнхен готов к битве!