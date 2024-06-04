Онлайн-трансляция матча Германия – Португалия в полуфинале Лиги наций 2024-2025

Сборные Германии и Португалии определят первого финалиста Лиги наций сезона-2024/2025. За ходом полуфинального матча можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В июне в Германии пройдут матчи "финала четырех" Лиги наций 2024-2025. В среду, 4 июня, в Мюнхене состоится первый полуфинал между Германией и Португалией, сообщает 24 Канал.

По теме Сможет ли Роналду затянуть Португалию в финал Лиги наций: прогноз на битву с Германией

Битва за финал

Команда Юлиана Нагельсманна считается едва ли не главным претендентом на трофей благодаря домашнему статусу финальной стадии. Команда показывала уверенный футбол на домашнем Евро-2024 и только в дополнительное время уступила испанцам.

В Лиге наций команда продолжает показывать топ-игру, уверенно выиграв группу и пройдя Италию в четвертьфинале. Однако и португальцы под руководством Роберто Мартинеса настроены на выход в финал.

Команда Криштиану Роналду так же не имела проблем в группе с хорватами, шотландцами и поляками. Но в четвертьфинале едва не уступила Дании, которую удалось пройти только в дополнительное время.

Читайте также Германия, Франция, Португалия и Испания: анонс финала четырех Лиги наций

Где смотреть

Матч Германия – Португалия онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 4 июня в 22:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия – Португалия. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

ГЕРМАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ: тер Штеген – Киммих, Антон, Та, Кох, Миттельштедт – Павлович, Горецка – Вирц, Сане – Вольтемаде.

ПОРТУГАЛИЯ: Диогу Кошта – Инасиу, Диаш, Мендеш – Нету, Жоау Невеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва – Тринкау, Фернандеш – Роналду.