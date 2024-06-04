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Sport News 24 Футбол Онлайн-трансляция матча Германия – Португалия в полуфинале Лиги наций 2024-2025
4 июня, 23:36
24

Онлайн-трансляция матча Германия – Португалия в полуфинале Лиги наций 2024-2025

Анатолий Дерека

Сборные Германии и Португалии определят первого финалиста Лиги наций сезона-2024/2025. За ходом полуфинального матча можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В июне в Германии пройдут матчи "финала четырех" Лиги наций 2024-2025. В среду, 4 июня, в Мюнхене состоится первый полуфинал между Германией и Португалией, сообщает 24 Канал.

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Битва за финал

Команда Юлиана Нагельсманна считается едва ли не главным претендентом на трофей благодаря домашнему статусу финальной стадии. Команда показывала уверенный футбол на домашнем Евро-2024 и только в дополнительное время уступила испанцам.

В Лиге наций команда продолжает показывать топ-игру, уверенно выиграв группу и пройдя Италию в четвертьфинале. Однако и португальцы под руководством Роберто Мартинеса настроены на выход в финал.

Команда Криштиану Роналду так же не имела проблем в группе с хорватами, шотландцами и поляками. Но в четвертьфинале едва не уступила Дании, которую удалось пройти только в дополнительное время.

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Где смотреть

Матч Германия – Португалия онлайн можно будет посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO. Начало поединка – 4 июня в 22:00 (по киевскому времени). Встреча пройдет в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена".

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи Германия – Португалия. Здесь также будут опубликованы видео голов и обзор всего матча с самыми интересными его моментами.

ГЕРМАНИЯ – ПОРТУГАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ: тер Штеген – Киммих, Антон, Та, Кох, Миттельштедт – Павлович, Горецка – Вирц, Сане – Вольтемаде.

ПОРТУГАЛИЯ: Диогу Кошта – Инасиу, Диаш, Мендеш – Нету, Жоау Невеш, Рубен Невеш, Бернарду Силва – Тринкау, Фернандеш – Роналду.

Видеообзор матча

Статистика матча

Конец матча

Финальный свисток! Португалия становится первым финалистом Лиги наций 2024-2025. Подопечные Мартинеса одержали волевую победу над немцами и теперь сыграют в матче за трофей против Испании или Франции.

90+4 минута

Витинья из-за пределов штрафной площадки пробил выше ворот.

90+2 минута

Неудачный навес от Киммиха.

90 минута

Пять минут добавлено арбитром.

89 минута

У португальцев Пальинья заменил Роналду.

88 минута

Невероятные сейвы от тер Штегена! Сначала кипер парировал удар в упор от Жоты, а потом еще и добивание от Каонсейсау.

85 минута

Между игроками обеих команд возникла стычка. По ее итогу предупреждены Вирц, Фюллькруг и Диаш.

84 минута

Жота заменяет Нету в Португалии.

82 минута

Стойка у немцев! Адееми с острого угла попал в каркас ворот.

81 минута

Консейсау" Супермомент теряет Франсишку, пробивая мимо ворот из убойной позиции.

80 минута

И получил желтую карточку за фол против Фернандеша.

79 минута

Консейсау опасно простреливал в центр площадки, но Киммих успел перехватить мяч.

75 минута

Горецка не успел к мячу после заброса из глубины.

72 минута

У немцев вышли Адееми и Нмеча вместо Павловича и Антона.

68 минута

ГОООООООЛ!!!!!!!!! Роналду таки забивает! Мендеш классно забежал в штрафную Германии и выкатил на свободного Криштиану. Поэтому оставалось только добить мяч в пустые ворота. 1:2

Видео гола:

66 минута

Роналду не смог замкнуть прострел с фланга, не попав по мячу.

63 минута

ГОООООООООЛ!!!!!!!! Португальцы восстанавливают паритет. Консейсау сместился с фланга в центр и точно пробил издали в угол ворот тер Штегена. 1:1

Видео гола:

62 минута

Немцы также отвечают тремя заменами. Госенс, Гнабри и Фюллькруг вместо Миттельштедта, Сане и Вольтемаде.

61 минута

Удар Роналду головой получился неточным.

59 минута

Три замены от Португалии. На поле выходят Витинья, Консейсау и Семеду вместо Жоау Невеша, Тринкау и Рубена Невеша.

58 минута

Опасный удар Бруну с линии штрафной площадки. Немного неточно.

56 минута

Рубен Невеш получил желтую карточку за излишние эмоции.

53 минута

Навес на Роналду неточный, на мяче первый тер Штеген.

49 минута

ГОООООЛ!!!!!! Немцы выходят вперед! Киммих хитро забросил на шиворот Диашу и Вирц головой замкнул подачу Йозуа. 1:0

Видео гола:

48 минута

Момент у Роналду! Нападающий откликнулся на прострел Мендеша, но немного не дотянулся до мяча.

Начало второго тайма

Команды снова на поле. Продолжаем!

Статистика первого тайма

Конец первого тайма

Перерыв. Матч не был насыщен большим количеством моментов, поэтому и завершился без голов.

45 минута

Одну минуту компенсировал арбитр.

43 минута

Флориан Вирц отправил мяч прямо в руки Диогу Кошты.

39 минута

Неудачное забегание Жоау Невеша за спины защитникам Германии.

37 минута

Мяч контролируется в центре поля, пока без острых моментов.

33 минута

Нету и Роналду выбежали в скоростную контратаку, однако нападающий Челси замешкался с мячом и подарил его Коху.

31 минута

Диаш заблокировал дальний выстрел Павловича.

29 минута

Роналду едва не перехватил мяч после скидки Киммиха на вратаря.

26 минута

Мендеш и Роналду не смогли прорваться сквозь частокол защитников немцев.

22 минута

Очередной сейв Кошты! Вратарь с трудом отразил удар от Горецки.

19 минута

Опасная атака от Германии! Павлович красиво врывался в площадку соперника, но его остановил Инасиу. Впрочем удар все же нанес Вольтемаде, его эффектно парировал Кошта.

16 минута

Неточный удар от Роналду с угла штрафной площадки.

14 минута

Неудачный навес в штрафную португальцев.

11 минута

Тринкау пробил из-под Та из-за пределов штрафной площадки. Выше ворот.

8 минута

Момент у Роналду! Криштиану откликнулся на прострел с фланга, но его удар не стал проблемой для тер Штегена.

5 минута

Классная атака от Германии! Вирц забросил на Киммиха и тот сбросил на свободного Горецку. Мяч после удара Леона оказался в руках Кошты.

3 минута

Павлович выбил мяч после навеса от Нету.

Начало матча

Встреча началась! Поехали!

Команды вышли на поле!

Матчи на топ-турнирах

Немцы и испанцы сыграли шесть очных матчей на ЧМ или Евро. В последнее время явное преимущество на стороне Бундестим:

Матч отложен

Встреча начнется в 22:10 по Киеву из-за позднего прибытия команд на стадион. Причина – обильный дождь в Мюнхене.

Трофей Лиги наций ждет своего нового обладателя.

История встреч

Германия и Португалия отыграли 19 очных матчей в истории, из которых 11 были официальными. В этих играх преимущество на стороне Бундестим:

  • 6 побед Германии
  • 3 ничьи
  • 2 победы Португалии

Криштиану Роналду отправляется за своим вторым трофеем Лиги наций.

Мюнхен готов к битве!