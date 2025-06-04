У червні в Німеччині пройдуть матчі "фіналу чотирьох" Ліги націй 2024-2025. У середу, 4 червня, у Мюнхені відбудеться перший півфінал між Німеччиною та Португалією, повідомляє 24 Канал.

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Битва за фінал

Команда Юліана Нагельсманна вважається ледь не головним претендентом на трофей завдяки домашньому статусу фінальної стадії. Команда показувала впевнений футбол на домашньому Євро-2024 і лише у додатковий час поступилась іспанцям.

В Лізі націй команда продовжує показувати топ-гру, впевнено вигравши групу та пройшовши Італію у чвертьфіналі. Проте і португальці під керівництвом Роберто Мартінеса налаштовані на вихід у фінал.

Команда Кріштіану Роналду так само не мала проблем у групі з хорватами, шотландцями та поляками. Але у чвертьфіналі ледь не поступилась Данії, яку вдалось пройти лише в додатковий час.

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Де дивитися

Матч Німеччина – Португалія онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 4 червня о 22:00 (за київським часом). Зустріч пройде у Мюнхені на стадіоні "Альянц Арена".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Німеччина – Португалія. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.