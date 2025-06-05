В среду, 5 июня, в Лиге наций 2024-2025 состоялся первый полуфинал решающей стадии в дивизионе А. В битве за путевку в финал сошлись сборные Германии и Португалии, сообщает 24 канал.

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Волевая победа Роналду и компании

Сборная Германии первой открыла счет в матче против португальцев. На старте второго тайма полузащитник Флориан Вирц замкнул подачу от партнера и шокировал соперников.

Видео гола Флориана Вирца:

Впоследствии сборная Португалия смогла восстановить паритет в игре. Франсишку Консейсау эффектным ударом сделал счет 1:1 – без шансов для Марка Андре тер Штегена.

Видео гола Франсишку Консейсау:

Роналду и компания решили быстро забить второй гол, пока немцы чувствовали себя растерянными. Криштиану взял дело в свои руки и вывел национальную команду вперед – 1:2.

Видео гола Криштиану Роналду:

В результате сборная Португалии одолела Германию и вышла в финал Лиги наций. В решающем матче "Команда избранных" сыграет против победителя пары Испания – Франция.

Видеообзор матча Германия – Португалия: