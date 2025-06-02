Сможет ли Роналду затянуть Португалию в финал Лиги наций: прогноз на битву с Германией

В среду, 4 июня, футбольные болельщики насладятся настоящим дерби между мужскими сборными Германии и Португалии. Ведущие национальные команды сойдутся в полуфинале Лиги наций-2024/2025.

Обе команды пробились в финал четырех Лиги наций. Также в другом полуфинальном противостоянии сойдутся Франция с Испанией (5 июня – в 22:00 по киевскому времени), сообщает 24 Канал.

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Юбилейный очный матч

Напомним, что Германия и Португалия выиграли свои квартеты и вышли в плей-офф Лиги наций-2024/2025. В рамках четвертьфинала "Бундестим" выбил из борьбы четырехкратного чемпиона мира и победителя Евро-2020 сборную Италии. В первой встрече победу на выезде праздновали немцы 1:2.

Зато в ответном матче немецкая национальная команда расписала боевую ничью 3:3. Правда, подопечные Юлиана Нагельсманна растеряли преимущество, ведя в счете 3:0.

Не слишком легче путевка в полуфинал Лиги наций далась Португалии. Соперником команды Роберто Мартинеса была неуступчивая сборная Дании. Хотя португальская команда пробилась в 1/2 финала турнира, но в первом матче минимально уступила оппоненту. Единственный гол в той игре забил нападающий Манчестер Юнайтед Расмус Гойлунн. В то же время во втором поединке Португалии взяла реванш у Дании – 5:2.

Обратите внимание! Полуфинал Лиги наций Германия – Португалия начнется 4 июня в 22:00 (по киевскому времени).

Ближайшая игра сборных станет юбилейной – 20-й в истории. Сейчас Германия обладает существенным преимуществом по количеству побед – 11 против 3-х у португальцев. Еще 5 матчей заканчивались ничьей.

Последний раз эти национальные команды играли между собой в групповом раунде Евро-2020. Тогда Германия уверенно обыграла Португалию со счетом 4:2.

Прогноз Favbet

Германия – фаворит данного противостояния по линии Favbet. Победу "Бундестим" оценивают в 1,93. Зато на победу Португалии дают коэффициент 4,45. Ничья – 3,85. Все коэффициенты указаны в основное время матча.

Также лучше оценивают проход в финал Лиги наций-2024/2025 "Бундестим" – 1,47. А вот выход португальцев в решающий матч – 2,89.

Вероятно, обе национальные команды порадуют своих болельщиков голами. ОЗ: да – 1,73, нет – 2,10.

Первыми в поединке могут отличиться хозяева встречи – 1,65. В то же время на первый гол в полуфинале от гостей стоит коэффициент 2,61.

На то, что команды смогут пробить тотал голов в первом тайме больше одного – 1,73.