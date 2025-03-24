На прошлой неделе в Лиге наций 2024-2025 определились четверо полуфиналистов турнира. Впервые в истории турнира состоялась четвертьфинальная стадия, сообщает 24 Канал.
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Голепад в четвертьфинале
Она получилась довольно результативной. В восьми встречах был забит 31 гол, а в двух дуэлях судьба путевки в следующую стадию решалась в серии пенальти. Все результаты 1/4 финала выглядят следующим образом:
- Испания – Нидерланды 2:2 / 3:3 (пен – 5:4)
- Германия – Италия 2:1 / 3:3
- Франция – Хорватия 0:2 / 2:0 (пен – 5:4)
- Португалия – Дания 0:1 / 5:2
Таким образом, в "финале четырех" сыграют Испания, Германия, Франция и Португалия. Полуфинальные и финальные встречи пройдут в одной стране. УЕФА выбрал на этот раз Германию, а именно Штутгарт и Мюнхен.
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Тем временем, стали известны котировки на победителя Лиги наций. Главным фаворитом считается страна-хозяйка Германия, ее победа оценивается в 2,60.
Фавориты Лиги наций 2024-2025:
- Германия – 2,60
- Испания – 2,80
- Франция – 4,00
- Португалия – 6,00
Относительно фаворитов на полуфинальные пары, то больше всего шансов увидеть финал между немцами и испанцами. Первые являются фаворитом во встрече с Португалией, тогда как действующие чемпионы Европы имеют больше шансов на финал, чем французы.
|ДАТА
|ГОРОД
|МАТЧ
|1
|2
|4 июня
|Мюнхен
|Германия – Португалия
|1,45
|2,68
|5 июня
|Штутгарт
|Испания – Франция
|1,75
|2,03
Матч за третье место пройдет в Штутгарте 8 июня, а на следующий день, 9-го числа, в Мюнхене состоится финал Лиги наций. Напомним, что три из четырех полуфиналистов уже выигрывали турнир ранее:
- 2019 – Португалия
- 2021 – Франция
- 2023 – Испания