Минулого тижня в Лізі націй 2024-2025 визначились четверо півфіналістів турніру. Вперше в історії турніру відбулась чвертьфінальна стадія, повідомляє 24 Канал.

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Голепад у чвертьфіналі

Вона вийшла доволі результативною. У восьми зустрічах було забито 31 гол, а у двох дуелях доля путівки в наступну стадію вирішувалась в серії пенальті. Всі результати 1/4 фіналу виглядають наступним чином:

Іспанія – Нідерланди 2:2 / 3:3 (пен – 5:4)

(пен – 5:4) Німеччина – Італія 2:1 / 3:3

Франція – Хорватія 0:2 / 2:0 (пен – 5:4)

(пен – 5:4) Португалія – Данія 0:1 / 5:2

Таким чином, у "фіналі чотирьох" зіграють Іспанія, Німеччина, Франція та Португалія. Півфінальні та фінальні зустрічі пройдуть в одній країні. УЄФА обрала цього разу Німеччину, а саме Штутгарт та Мюнхен.

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Тим часом, стали відомі котирування на переможця Ліги націй. Головним фаворитом вважається країна-господарка Німеччина, її перемога оцінюється у 2,60.

Фаворити Ліги націй 2024-2025:

Німеччина – 2,60

Іспанія – 2,80

Франція – 4,00

Португалія – 6,00

Щодо фаворитів на півфінальні пари, то найбільше шансів побачити фінал між німцями та іспанцями. Перші є фаворитом у зустрічі з Португалією, тоді як чинні чемпіони Європи мають більше шансів на фінал, ніж французи.

ДАТА МІСТО МАТЧ 1 2 4 червня Мюнхен Німеччина – Португалія 1,45 2,68 5 червня Штутгарт Іспанія – Франція 1,75 2,03

Матч за третє місце пройде у Штутгарті 8 червня, а на наступний день, 9-го числа, у Мюнхені відбудеться фінал Ліги націй. Нагадаємо, що три з чотирьох півфіналістів вже вигравали турнір раніше: