Першою учасницею півфіналу Ліги націй стала збірна Німеччини. Підопічні Юліана Нагельсманна у двоматчевому протистоянні вибили Італію, пише 24 Канал.

До теми Легендарний Роналду отримав нагороду перед матчем збірної Португалії

Німеччина – Італія 3:3 (за двома матчами 5:4)

Голи: Кімміх, 30 (п), Мусіала, 36, Кляйндінст, 45 – Кін, 49, 69, Распадорі, 90+5 (п)

У першому матчі "бундестім" здобув виїзну перемогу 2:1, а у домашньому поєдинку втратили перемогу. Італія закамбечила із 3:0 до 3:3 та врятувалась від поразки. Однак навіть цей диво-камбек не приніс "скуадро адзуррі" путівки у півфінал Ліги націй. Сумарний рахунок протистояння 5:4 на користь німецької національної команди.

Португалія – Данія 5:2 (сумарно 5:3)

Голи: Роналду, 72, Трінкау, 86, 91, Рамос, 115 – Андерсен, 38 (авт.), Крістенсен, 56, Еріксен, 76

Нереалізований пенальті: Роналду, 6 (Португалія)

Другим півфіналістом ЛН стала Португалія, яка лише у додаткових таймах зуміла вибити непоступливу Данію. У першому матчі "червоно-білі" мінімально перемогли на власному полі завдяки голу 'Гейлунна.

Вже на старті другого матчу Роналду змарнував чудову можливість забити. Кріштіану не зміг переграти голкіпера із 11-метрового. Однак ближче до закінчення тайму гості самі собі привезли гол. Андерсен відзначився автоголом.

На 56-й хвилині Крістенсен зрівняв цифри на табло. А у середині другого тайму Роналду таки забив із гри, вдруге у цьому матчі вивівши Португалію уперед 2:1. До фінального свистка команди обмінялись голами та перевели гру у додаткові тайми. У компенсовані 30 хвилин підопічні Роберто Мартінеса підірвали "Данський динаміт". Трінкау та Рамос вивели Португалію в 1/2 фіналу Ліги націй.

Іспанія – Нідерланди 3:3 (по пен. 5:4)

Голи: Оярсабаль, 8, 67, Ямаль, 103 – Депай, 54, Матсен, 79, Сімонс, 109

Третім півфіналістом Ліги націй стала збірна Іспанії. Вже на 8-й хвилині Оярсабаль вивів "Фурію Роха" уперед із 11 метрів. У другому таймі все той же Оярсабаль оформив дубль. Нідерланди відповіли двома голами, тому гра була переведена у додаткий час.

Вже у компенсовані два тайми по 15 хвилин збірні обмінялись результативними ударами та перевернули гру у серію пенальті. У футбольній фортуні точнішими були іспанці 5:4. У складі "Фурії Роха" 11-метровий не реалізував Ямаль, а у нідерландській збірній Ланг і Мален.

Франція – Хорватія 2:0 (по пен. 5:4)

Голи: Олісе, 52, Дембеле, 80

Останній півфіналіст ЛН визначився у протистоянні Франції проти Хорватії. У першій грі хорвати сенсаційно оформили домашню перемогу з рахунком 2:0.

Натомість у другому матчі французи взяли реванш. В основний час поєдинку Олісе та Дембеле врятували "Ле Бле" від вильоту. У додаткових таймах команди не визначили сильнішого, тому гра перетекла у серію пенальті, де точнішими були французи – 5:4.