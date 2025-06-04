Роналду показал свое величие: Португалия вырвала победу в тяжелом матче с Германией

В Лиге наций определился первый финалист розыгрыша 2024-2025. Хозяева "финала четырех" немцы принимали мощную сборную Португалии со звездным Криштиану Роналду в составе.

В Лиге наций 2024-2025 стартовала финальная стадия турнира, где в рамках "финала четырех" определится победитель. В среду, 4 июня, состоялся первый полуфинал, в котором Германия противостояла Португалии, сообщает 24 Канал.

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Как завершился матч Германия – Португалия

В первом тайме Германия и Португалия создавали опасные моменты. Однако дело до забитых голов не дошло. Даже ошибки не помогли открыть счет в поединке.

Во второй половине матча Германия первой открыла счет. Впоследствии Бундестим посыпалась и пропустила дважды, потеряв победу.

Германия – Португалия 1:2

Голы: Вирц, 48 – Консейсау, 63, Роналду, 68

Немцы активно начали первый тайм, пытаясь забить быстрый гол на старте противостояния. Однако португальцы надежно оборонялись и ловили Бундестим на контратаках и ошибках.

Стоит отметить игру защитника Рубена Диаша и голкипера Диогу Кошты, которые своими удачными действиями нивелировали опасность со стороны немцев. Благодаря, чему первая половина игры завершилась со счетом 0:0.

На старте второго тайма португальцы ошиблись после чего были сразу наказаны. На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет, эффектно пробив головой после подачи от партнера.

Гол Флориана Вирца: смотрите видео

На 63-й минуте противостояния Франсишку Консейсау, вышедший на замену, сравнял счет. Португальский вингер бешеным ударом с подкруткой пробил Тер Штегена.

Гол Франсишку Консейсау: смотрите видео

Через 5 минут португальцы поймали немцев на контратаке и впервые в матче вышли вперед. Криштиану Роналду удвоил преимущество своей сборной – 1:2.

Гол Криштиану Роналду: смотрите видео

В итоге матч завершился победой сборной Португалии со счетом 1:2. Криштиану Роналду и компания шагают в финал Лиги наций.

Напомним, что второй финалист Лиги наций определится в четверг 5 июня. Старт полуфинального матча Испания – Франция в 22:00 по киевскому времени.