Это противостояние станет для Франции и Испании уже 38-м лобовым поединком в истории. Сейчас небольшим преимуществом по количеству побед обладают испанцы – 17 побед против 13-ти у "Ле Бле". Еще 7 матчей заканчивались ничьей, сообщает 24 Канал.

К теме Германия, Франция, Португалия и Испания: анонс финала четырех Лиги наций

Битва европейских титанов

Последний раз эти европейские гранды играли между собой 9 июля прошлого года в полуфинале Евро-2024. Та игра закончилась победой "Фурии Роха" со счетом 2:1, которая пробилась в финал, в котором и взяла верх над Англией (2:1).

В 2021-м году эти национальные команды соревновались в финале Лиги наций. Тогда победу праздновали французские футболисты с идентичным счетом 1:2. Хотя именно игроки "Фурии Рохи" первыми размочили нули на табло, но результативные удары Карима Бензема и Килиана Мбаппе принесли победу "Ле Бле".

Как команды играли в четвертьфиналах Лиги наций? Обеим сборным очень сложно дался выход в финал четырех. Испания и Франция только по серии пенальти выбили на своей дороге Нидерланды и Хорватию. "Ле Бле" вообще смогли пробиться в 1/2 финала после поражения в первом четвертьфинальном матче от хорватов, когда горели 0:2.

Прогноз Favbet

Испания – небольшой фаворит предстоящего противостояния финала четырех по линии Favbet. Победу "Фурии Роха" оценивают в 2,50. Зато на победу Франции дают 3,05. Ничья – 3,20.

У кого лучшие шансы на проход в финал Лиги наций? Испания – 1,76, Франция – 2,07.

Вероятно, что обе сборные подарят болельщикам забитые голы: да – 1,88, нет – 1,92.

Первый гол в матче могут забить хозяева игры – 1,96. А вот на первый мяч во встрече от французов стоит коэффициент 2,21.

Будет ли пенальти в матче? Да – 2,80, нет – 1,40.