Сенсации не произошло: Германия разгромила Кюрасао на ЧМ-2026

Чемпионат мира продолжается, и в его рамках состоялся матч Германия – Кюрасао. В этой игре бесспорными фаворитами считались немцы.

Впрочем, в некоторых случаях нельзя было исключать возможную сенсацию. О ходе матча и его итоге расскажет 24 Канал.

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Германия – Кюрасао 7:1

Голы: Нмеча, 6, Шлоттербек, 38, Гаверц, 45+5, Мусиала, 47, Браун, 68, Ундав, 78, Гаверц, 88 – Комененсия, 21

Сборная Кюрасао показала довольно качественный футбол и регулярно создавала опасные моменты. Вратарь не раз выручал команду после ударов соперника, а защита в целом выглядела надежно. Впрочем, сенсацию так и не удалось совершить.

На 6-й минуте Феликс Нмеча очень технично пробил с линии штрафной площадки в касание, попав в правый угол ворот. Голевую передачу отдал Флориан Вирц, и счет стал 1:0.

Первый гол в матче Германия – Кюрасао: смотрите видео от МЕГОГО

Впрочем, на 21-й минуте Ливано Комененсия сравнял счет: его удар из штрафной площадки после рикошета дезориентировал голкипера – 1:1.

Гол Кюрасао: смотрите видео

На 38-й минуте после подачи с углового Натаниэль Браун нашел в штрафной Нико Шлоттербека, который головой отправил мяч в левый нижний угол – 2:1.

Гол сборной Германии: смотрите видео

Перед перерывом произошел эпизод с фолом Ришедли Базура против соперника. Арбитр Джалаль Джаед зафиксировал нарушение и назначил пенальти. Кай Гаверц уверенно реализовал одиннадцатиметровый, пробив в левый нижний угол.

Гол на 45+5 минуте: смотрите видео

В начале второго тайма Йозуа Киммих ошибся в эпизоде, потеряв мяч в центре поля. Им воспользовался Джамал Мусиала, который оказался в выгодной позиции и точным ударом в левый нижний угол не оставил вратарю шансов.

Гол в начале второго тайма: смотрите видео

Гол на 67-й минуте, забитый Леандро Бакуна, был отменен из-за офсайда.

Вместо этого Дениз Ундав отдал пас на свободного партнера в штрафной, Натаниэля Брауна, который пробил в касание. Элой Ром не успел среагировать, и мяч оказался в правом нижнем углу ворот. Футболисты сборной Германии уже прекратили празднование, ведь арбитр Джалал Джаед указал на необходимость проверки эпизода через VAR, вероятно из-за возможного офсайда перед взятием ворот. После просмотра видеоповтора судья подтвердил свое решение, нарушения не выявлено, и гол засчитали.

Пятый гол в матче: смотрите видео

Впоследствии Йозуа Киммих нашел в штрафной Дениза Ундава, который также завершил атаку ударом в касание. Элой Ром снова не сумел спасти команду – мяч залетел в левый угол ворот, установив счет 6:1.

Гол Германии: смотрите видео

Дениз Ундав сделал передачу в штрафную площадь на Кая Гаверца. Тот заметил, что Элой Ром далеко вышел из ворот, и перебросил мяч через него, отправив его в сетку.

Завершающий гол в матче Германия – Кюрасао: смотрите видео

В субботу, 20 июня, в 23:00 состоится матч между сборными Германии и Кот-д'Ивуара, а уже ночью в воскресенье, 21 июня, в 03:00 на поле выйдут Эквадор и Кюрасао.