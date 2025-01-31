Украина в голевой перестрелке победила Германию в отборе Евро-2026 по футзалу

Подопечные Александра Косенка одержали третью победу в основном раунде отбора Евро-2026. "Сине-желтые" в непростом поединке обыграли команду Германии.

Германия – Украина 3:5

Голы: Ак, 3, 22, Оливейра, 18 (с пен.) – Микитюк, 9, 18, Жук, 14, Семенченко, 15, Корсун, 18

В пятницу, 31 января, состоялся матч 3-го тура отбора на чемпионат Европы-2026 по футзалу между сборными Германии и Украины. Встреча прошла на "EWS Arena" в Геппингене, пишет 24 Канал.

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Волевая победа Украины

Начало матча стало холодным душем для "сине-желтых". Уже на 3-й минуте встречи "манншафт" вышел вперед. Результативным ударом отметился Ак.

Быстрый гол не вывел из равновесия бронзового призера ЧМ-2024. Подопечные Косенко постоянно искали счастья вблизи ворот хозяев. На 9-й минуте украинцы достигли своего. Микитюк оказался в нужном месте в нужное время и добил мяч в сетку.

Украина воспользовалась растерянностью хозяев и увеличила преимущество. Жук, Семенченко, Корсун и тот же Микитюк довели счет до 5:1 в свою пользу.

Перед перерывом Германия с пенальти отквитала один мяч, сократив разницу мячей до трех.

Отдых пошел на пользу хозяевам. В дебюте второго тайма во второй раз отличился Ак, вернув интригу в матче.

В последние минуты Германия усилила давление на ворота Украины. Защита "сине-желтых" не успевала за быстрыми атаками "Бундестима". К счастью, наши ребята сохранили победный счет.

Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Украины – 5:3. Команда Косенко с максимальным результатом продолжает возглавлять группу 1.

Свой следующий матч сборная Украины сыграет в номинально домашнем матче против Германии. Поединок в Кишиневе состоится 4 февраля.