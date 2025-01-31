Германия – Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу в основном раунде отбора Евро-2026 проведет свой третий поединок. На выезде подопечные Александра Косенко встретятся с командой Германии.

"Сине-желтые" стартовали в отборе чемпионата Европы-2026 с двух побед. В третьем туре Группы 1 Украина проведет матч против Германии, пишет 24 Канал.

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Поединок основного раунда отбора к чемпионату Европы-2026 по футзалу Германия – Украина состоится в пятницу, 31 января. Встреча в Геппингене на "EWS Arena" начнется в 19:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию матча Германия – Украина можно будет смотреть на сайте 24 Канала.

Германия – Украина: онлайн-трансляция матча

Напомним, что в первом матче квалификации подопечные Косенко разгромили Кипр со счетом 7:0. В следующем туре "сине-желтые" одержали важную выездную победу над Румынией (2:0).

После двух сыгранных туров Украина с 6 очками лидирует в Группе 1. У Германии, которая идет третьей, три балла. "Бундестим" в первом матче уступил Румынии (0:6), а затем выиграл у Кипра (2:1).

Турнирная таблица Группы 1 отбора Евро-2026 / скриншот с сайта Flashscore.ua

В следующем туре отбора к Евро-2026 Украина сыграет номинально домашний матч в Кишиневе против Германии.