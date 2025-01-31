"Синьо-жовті" стартували у відборі чемпіонату Європи-2026 з двох перемог. У третьому турі Групи 1 Україна проведе матч проти Німеччини, пише 24 Канал.

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Поєдинок основного раунду відбору до чемпіонату Європи-2026 з футзалу Німеччина – Україна відбудеться у п'ятницю, 31 січня. Зустріч у Геппінгені на "EWS Arena" розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Пряму трансляцію матчу Німеччина – Україна можна буде дивитися на сайті 24 Каналу.

Німеччина – Україна: онлайн-трансляція матчу

Нагадаємо, що у першому матчі кваліфікації підопічні Косенка розгромили Кіпр з рахунком 7:0. У наступному турі "синьо-жовті" здобули важливу виїзну перемогу над Румунією (2:0).

Після двох зіграних турів Україна з 6 очками лідирує у Групі 1. У Німеччини, яка йде третьою, три бали. "Бундестім" у першому матчі поступився Румунії (0:6), а потім виграв у Кіпру (2:1).

Турнірна таблиця Групи 1 відбору Євро-2026 / скриншот з сайту Flashscore.ua

У наступному турі відбору до Євро-2026 Україна зіграє номінально домашній матч у Кишиневі проти Німеччини.