Румунія – Україна 0:2

Голи: Зварич, 11, Швед, 21

Бронзовий призер чемпіонату світу-2024 з футзалу у місті Тиргу-Муреш зустрілася з Румунією. Це був другий поєдинок "синьо-жовтих" в основному раунді відбору Євро-2026, пише 24 Канал.

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Переможний початок відбору на Євро-2026

З перших хвилин підопічні Косенка заволоділи ініціативою. Однак нашим футзалістам бракувало влучності на завершальній стадії.

На 11-й хвилині зустрічі "синьо-жовті" відкрили рахунок. Абакшин відпасував на Зварича, який відправив м'яч у сітку воріт суперника.

На 21-й хвилині матчу українці подвоїли перевагу. Воротар румунів Тоніца на виході влучив у Зварича, а Шведу залишилося лише відправити м'яч у порожні ворота.

До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Україна здобула виїзну перемогу 2:0.

Відеоогляд матчу Румунія – Україна

Нагадаємо, що у першому матчі відбору Україна розгромила Кіпр (7:0). Після двох турів "синьо-жовті"очолюють групу 1. Свій наступний матч українці зіграють проти збірної Німеччини. Поєдинок відбудеться 31 січня 2025 року.