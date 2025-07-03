Диогу Жота и Андре Силва погибли в аварии: куда ехал автомобиль футболистов
- Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в ДТП, когда направлялись в Ливерпуль на предсезонную подготовку.
- Автомобиль находился в Испании из-за рекомендаций врачей избегать полетов после операции на легком у Жоты.
Форвард Ливерпуля Диогу Жота трагически погиб в ночь на 3 июля. В автомобиле вместе с ним находился его брат Андре Силва.
Появились новые подробности ужасного ДТП, в которое попал автомобиль Диогу Жоты. Журналисты выяснили, куда направлялись братья-футболисты, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.
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Почему автомобиль Жоты оказался в Испании
По информации источника, Диогу Жота вместе с братом отправились на предсезонную подготовку в Ливерпуль. На машине они должны были доехать до порта, который находится в испанском Сантандере. Оттуда паром должен был доставить их в Ливерпуль.
Форвард "мерсисайдцев" не воспользовался самолетом из-за советов врачей. Дело в том, что португалец недавно перенес операцию на легких. Медики рекомендовали ему отказаться от перелетов. Жота должен был приехать в Ливерпуль в четверг или пятницу.
Главное об аварии форварда Ливерпуля
- Напомним, что Диогу Жота и его брат Андре Силва погибли в ДТП в ночь на 3 июля. Сожженный автомобиль обнаружили в провинции Самора, примерно в 250 километрах от Мадрида.
- Полиция выяснила, что во время обгона лопнуло колесо элитного автомобиля Жоты. Водитель потерял управление транспортным средством. В итоге машина вылетела с трассы.
- Правоохранители обнаружили в середине автомобиля двух братьев. Их тела были обуглены.
Ранее сообщалось, как фанаты Ливерпуля чтят память погибшего Диогу Жоты возле стадиона "Энфилд".