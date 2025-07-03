З'явилися нові подробиці жахливої ДТП, в яку потрапив автомобіль Діогу Жоти. Журналісти з'ясували, куди прямували брати-футболісти, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Чому автомобіль Жоти опинився в Іспанії

За інформацією джерела, Діогу Жота разом з братом вирушили на передсезонну підготовку до Ліверпуля. На машині вони повинні були доїхати до порту, який знаходиться в іспанському Сантандері. Звідти паром мав доставити їх у Ліверпуль.

Форвард "мерсисайдців" не скористався літаком через поради лікарів. Річ у тім, що португалець нещодавно переніс операцію на легенях. Медики рекомендували йому відмовитися від перельотів. Жота повинен був приїхати в Ліверпуль у четвер або п'ятницю.

Головне про аварію форварда Ліверпуля

Нагадаємо, що Діогу Жота та його брат Андре Сілва загинули у ДТП в ніч на 3 липня. Спалений автомобіль виявили у провінції Самора, приблизна зо 250 кілометрів від Мадрида.

Поліція з'ясувала, що під час обгону лопнуло колесо елітного автомобіля Жоти. Водій втратив керування транспортним засобом. У підсумку машина вилетіла з траси.

Правоохоронці виявили в середині автомобіля двох братів. Їхні тіла були обвуглені.

Раніше повідомлялося, як фанати Ліверпуля вшановують пам'ять загиблого Діогу Жоти поблизу стадіону "Енфілд".