Двукратной олимпийской чемпионке Лауре Дальмайер было всего 31 год. В понедельник, 28 июля, она попала под камнепад в горном массиве Пакистана. Через два дня представители бывшей биатлонистки сообщили о ее гибели, пишет 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Каким было последнее желание Дальмайер?

Во время поисковой операции было обнаружено тело Дальмайер без признаков жизни. Его не будут доставать из-под завалов. Таким было желание спортсменки.

Это было пожеланием Лауры, она письменно завещала, чтобы в такой ситуации никто не рисковал собственной жизнью для ее спасения. В таком случае она хотела оставить тело в горах. Это соответствует и пожеланиям ее близких, которые также прямо просят уважать последнюю волю Лауры,

– говорится в сообщении менеджмента.

В заявлении представителей Дальмайер отмечается, что альпинистка погибла сразу после камнепада. Об этом свидетельствуют показания напарницы спортсменки, которая описала полученные травмы.

Они вместе поднимались на пик Лайла, когда на высоте 5700 метров произошел обвал камней. Напарница Дальмайер сумела добраться до безопасного места и передать сигнал о бедствии.

Во время пролета вертолета на месте аварии было зафиксировано тело спортсменки без признаков жизни.

Ранее была информация, что Дальмайер выходила на связь сразу после обвала камней.