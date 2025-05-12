Козел атаковал велогонщика во время этапа престижного тура Giro d'Italia: забавное видео

Животное решило вмешаться в ход третьего этапа Giro d'Italia, который проходил в Албании. К счастью, спортсмену удалось избежать столкновения.

В эти дни продолжается одна из самых престижных серий велогонок Giro d'Italia. В воскресенье, 11 мая, прошел третий этап соревнования, который состоялся в Албании, сообщает 24 Канал.

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Животные против спортсменов

Он был кольцевым, гонщики начали его в городе Влера и проехали 160 километров по горной местности. Во время одного из сегментов гонки произошел забавный случай.

Пелотон наткнулся на небольшое стадо козлов и коз. Одно из животных решило напасть на гонщика Диона Смита из Новой Зеландии. Представитель команды "Intermarche Wanty" смог вовремя свернуть и избежать столкновения.

Видео атаки козла на велогонщика:

В свою очередь козел побежал дальше в горы, а Смит приехал к финишу 124-ым. Отметим, что сама гонка подарила серьезную интригу до самого финиша. Победителем этапа стал Мадс Педерсен из команды "Lidl-Trek".

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Датчанин смог оставить позади Корбина Стронга ("Israel-Premier Tech") и Орлуиса Аулара ("Movistar Team"). Для Педерсена эта победа стала уже второй на Giro d'Italia-2025.