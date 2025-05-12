Цими днями триває одна з найбільш престижних серій велогонок Giro d'Italia. У неділю, 11 травня, пройшов третій етап змагання, який відбувся в Албанії, повідомляє 24 Канал.

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Тварини проти спортсменів

Він був кільцевим, гонщики розпочали його у місті Вльора та проїхали 160 кілометрів по гірській місцевості. Під час одного з сегментів гонки трапився кумедний випадок.

Пелотон натрапив на невелику череду козлів та кіз. Одна з тварин вирішила напасти на гонщика Діона Сміта з Нової Зеландії. Представник команди "Intermarche Wanty" зміг вчасно звернути та уникнути зіткнення.

Відео атаки козла на велогонщика:

У свою чергу козел побіг далі у гори, а Сміт приїхав до фінішу 124-им. Відзначимо, що сама гонка подарувала серйозну інтригу до самого фінішу. Переможцем етапу став Мадс Педерсен з команди "Lidl-Trek".

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Данець зміг залишити позаду Корбіна Стронга ("Israel-Premier Tech") та Орлуїса Аулара ("Movistar Team"). Для Педерсена ця перемога стала вже другою на Giro d'Italia-2025.