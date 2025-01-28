Збірна Німеччини з велотреку здійснила тренувальну поїздку на Майорку. Під час тренування стався неприємний інцидент, пише 24 канал з посиланням на пресслужба Федерації велоспорту Німеччини.

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ДТП на тренуванні

Під час тренування німецькі спортсмени змогли подолати лише 2,7 кілометра дистанції, як шістьох представників збив автомобіль. Після аварії усіх доправили до лікарні.

За кермом автомобіля був 89-річний чоловік. Зазначається, що він не помітив групу людей і в'їхав у неї лоб у лоб. Тренер збірної Лукас Шедліх, який супроводжував спортсменів на автомобілі, став свідком інциденту.

Деякі спортсмени отримали травми, однак вони не становлять загрози життю.