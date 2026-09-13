Находят любовь прямо на матчах: как в Ровно рождаются спортивные пары

В Ровно спортсмены не только вместе тренируются и участвуют в соревнованиях, но и завязывают личные отношения. В местном гандбольном клубе рассказали об одной из таких пар.

ГК Ровно стремится создать для своих игроков комфортные условия как на площадке, так и в повседневной жизни. Президент клуба Юрий Липский в эксклюзивном комментарии 24 Каналу рассказал, как организована повседневная жизнь спортсменок и почему между представителями разных местных команд возникают тесные отношения.

Все гандболистки живут в одном районе

По словам Юрия Липского, клуб уделяет особое внимание жилью спортсменок, ведь значительная часть команды приезжает в Ровно из других городов.

Я со своим помощником подбираем девушкам квартиры. Они все живут в одном районе рядом со спортшколой – Северный, чтобы им было удобно добираться на тренировки и они не тратили деньги на поездки,

– рассказал Липский.

Отдельно клуб помогает четырем гандболисткам, которые учатся в вузах. Им оплачивают обучение.



Юрий Липский общается с тренером Александрой Шульгиной / Фото автора

Руководитель ГК Ровно убеждает, что условия для спортсменок за последние годы существенно улучшились.

Гандболисткам нужны хорошие условия проживания и достойная зарплата. Если сравнить то, что было у нас несколько лет назад и сейчас, то разница очевидна,

– отметил президент.

Гандболистки и баскетболисты находят друг друга

В ГК Ровно также рассказали об отношениях между представителями местных спортивных команд.

У них хорошие взаимоотношения. Между девушками из гандбольного клуба Ровно и парнями из баскетбольного клуба Ровно даже завязываются дружеские, а иногда и романтические отношения, – рассказал президент гандбольного клуба. У нас уже сложилась баскетбольно-гандбольная пара – Александр Поносов и Юлия Нечаева. Это нормальный процесс, возможно, в будущем будет еще,

– сказал президент ГК Ровно.



Ровенские гандболистки посещают матчи БК Ровно"/ Фото со страницы баскетбольного клуба в фейсбуке

Липский считает, что такие знакомства вполне естественны, ведь представители местных команд регулярно пересекаются на спортивных мероприятиях и во время матчей.

Распространенная европейская практика

Президент ровенского гандбольного клуба убежден, что спортивная среда способствует не только профессиональному общению, но и личным знакомствам.

В Европе это распространенная практика, когда девушки и парни из одного города знакомятся на спортивных мероприятиях, во время тренировок и чемпионатов,

– отметил Липский.

При этом основное внимание ГК Ровно сейчас сосредоточено на новом сезоне. Команда серьезно обновила состав, получила нового тренера Наталью Пархоменко и планирует побороться за медали элитного дивизиона.

В эти выходные "лисицы" стартуют в Суперлиге матчем против действующего чемпиона – Галичанки из Львова. Первый домашний тур ровенский клуб проведет 19 и 20 сентября.