ГК Ровно серьезно обновил состав перед стартом нового сезона женской Суперлиги. Президент клуба Юрий Липский в эксклюзивном комментарии 24 Каналу заявил, что на этот раз команда ставит перед собой гораздо более амбициозные задачи.

Новый тренер и амбициозная задача

Одним из главных изменений в межсезонье стало появление нового тренера. Команду возглавила Наталья Пархоменко, которая ранее работала с киевским Спартаком и николаевским Реалом.

Впервые у нас собрался такой сильный коллектив. К нам пришла новая тренерша, с которой мы стали лучше в подготовке на 2–3 головы. У нее свой подход к команде, она заставляет девушек пахать на тренировках. При этом у нее есть свой подход и вне тренировок, чтобы всем было комфортно,

– рассказал Юрий Липский.

Руководитель клуба отметил, что команда создает все необходимые условия для гандболисток – от проживания и питания до тренировочного процесса. Поэтому в новом сезоне от команды из Ровно ожидают попадания в тройку лучших.



Юрий Липский общается с тренерами команды / Фото автора

В Суперлиге снова будут выступать шесть команд: действующие чемпионки – Галичанка из Львова, киевский Спартак, Реал из Николаева, Проскуров из Хмельницкого, ужгородские Карпаты и ГК Ровно.

Состав обновился наполовину

В межсезонье к ровенскому клубу присоединились Любовь Россоха и Екатерина Садовнича. Обе гандболистки выступали за сборную Украины U-19, которая стала чемпионкой Европы в дивизионе B, а сейчас получают вызовы в национальную команду.

Еще одним новичком стала Кристина Бабий, которая в свое время становилась чемпионкой Болгарии.



Команда из Ровно укрепилась летом / Фото автора

В то же время команду покинули несколько опытных гандболисток. В частности, главная снайперша Инна Голярдик продолжила карьеру в литовском Жальгирисе. В целом состав Ровно изменился примерно наполовину.

Клуб также ведет переговоры о подписании новой вратарши.

Делают ставку на местных воспитанниц

Параллельно в Ровенской области развивают детский гандбол. В частности, отделения этого вида спорта открыли в Костополе, а гандбольные школы работают и в других населенных пунктах области.

Это позволит через 2–3 года привлекать местных девушек в основную команду,

– сказал президент клуба.

Сейчас в составе ГК Ровно всего две местные гандболистки – Валерия Орешко и Дана Власова.



Костяк гандбольного клуба Ровно составляют девушки в возрасте 18–25 лет / Фото автора

По словам Юрия Липского, по финансовым возможностям клуб является "твердым середняком" Суперлиги и находится примерно на уровне 3–4 места среди команд чемпионата.

Сформировалась иерархия, которая позволяет ставить более амбициозные задачи. Хотим наконец завоевать заветные медали Суперлиги,

– резюмировал Липский.

Новый сезон Ровно начнет 13 и 14 сентября выездными матчами против действующих чемпионок – Галичанки. Второй тур команда проведет дома 19 и 20 сентября.