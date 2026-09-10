ГК Рівне серйозно оновив склад перед стартом нового сезону жіночої Суперліги. Президент клубу Юрій Ліпський в ексклюзивному коментарі 24 Каналу заявив, що цього разу команда ставить перед собою значно амбітніші завдання.

Нова тренерка та амбітне завдання

Однією з головних змін у міжсезоння стала поява нової тренерки. Команду очолила Наталія Пархоменко, яка раніше працювала з київським Спартаком та миколаївським Реалом.

Вперше у нас зібрався такий потужний колектив. До нас прийшла нова тренерка, з якою ми стали кращими у підготовці на 2–3 голови. У неї є свій підхід до команди, вона змушує дівчат пахати на тренуваннях. При цьому має свій підхід і поза тренуваннями, щоб усім було комфортно,

– розповів Юрій Ліпський.

Керівник клубу зазначив, що команда створює всі необхідні умови для гандболісток – від проживання та харчування до тренувального процесу. Відтак, у новому сезоні від рівнянок очікують потрапляння до трійки найкращих.



Юрій Ліпський спілкується з тренерками команди/ Фото автора

У Суперлізі знову виступатимуть шість команд: чинні чемпіонки – Галичанка зі Львова, київський Спартак, Реал із Миколаєва, Проскурів із Хмельницького, ужгородські Карпати та ГК Рівне.

Склад оновився наполовину

У міжсезоння до рівненського клубу приєдналися Любов Россоха та Катерина Садовнича. Обидві гандболістки виступали за збірну України U-19, яка стала чемпіонкою Європи у дивізіоні B, а нині отримують виклики до національної команди.

Ще одним новачком стала Христина Бабій, яка свого часу ставала чемпіонкою Болгарії.



Команда з Рівного підсилилася влітку/ Фото автора

Водночас команду залишили кілька досвідчених гандболісток. Зокрема, головна снайперка Інна Голярдик продовжила кар'єру в литовському Жальгірісі. Загалом склад Рівного змінився приблизно наполовину.

Клуб також веде переговори щодо підписання нової воротарки.

Роблять ставку на місцевих вихованок

Паралельно у Рівненській області розвивають дитячий гандбол. Зокрема, відділення цього виду спорту відкрили у Костополі, а гандбольні школи працюють і в інших населених пунктах області.

Це дозволить через 2–3 роки залучати місцевих дівчат до основної команди,

– сказав президент клубу.

Наразі у складі ГК Рівне лише дві тутешні гандболістки – Валерія Орешко та Дана Власова.



Кістяк гандбольного клубу Рівне складають дівчата віком 18-25 років/ Фото автора

За словами Юрія Ліпського, за фінансовими можливостями клуб є "твердим середняком" Суперліги та перебуває приблизно на рівні 3–4 місця серед команд чемпіонату.

Випрацювалася вертикаль, яка дозволяє ставити амбіційніші завдання. Хочемо нарешті здобути омріяні медалі Суперліги,

– резюмував Ліпський.

Новий сезон Рівне розпочне 13 та 14 вересня виїзними матчами проти чинних чемпіонок – Галичанки. Другий тур команда проведе вдома 19 та 20 вересня.