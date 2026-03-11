Офицеры и не только: российские "спортсмены" попались на участии в войне против Украины

Главное управление разведки Министерства обороны совместно с Министерством молодежи и спорта и Центром противодействия дезинформации СНБО Украины обнародовали информацию о шести российских паралимпийских спортсменах. Они непосредственно участвовали в войне против Украины.

Сведения о российских спортсменах, которые принимали непосредственное участие в войне против Украины, есть на сайте ГУР. Публикация доступна в разделе "Чемпионы террора" на портале War&Sanctions.

Кто вошел в список российских военных спортсменов?

Артемий Репкин – подполковник Вооруженных сил России, паралимпийский спортсмен легкой атлетики из Чувашии, выступавший за сборную России на Чемпионате мира Международного совета военного спорта по параатлетике 2025 года в Кито (Эквадор). Он также является депутатом Чебоксарского городского совета, членом всероссийской политической партии "Единая Россия" и непосредственно участвует в войне против Украины в должности заместителя командира 96-й отдельной разведывательной бригады 1-й танковой армии.

Дмитрий Борисов – капитан Вооруженных сил России, паралимпийский спортсмен по пауэрлифтингу, капитан команды ветеранов так называемой "СВО" по слейдж-хоккею "Звезда". Участвовал в войне против Украины в должности командира мотострелковой роты 69-й гвардейской мотострелковой дивизии.

Антон Лишик – старший прапорщик Вооруженных сил России, член сборной России, выступавший на чемпионате мира по стрельбе из лука Международного совета военного спорта 2024 года в Дакке (Бангладеш). Сейчас участвует в войне против Украины в должности старшины дисциплинарной роты 36-го отдельного дисциплинарного батальона.

Андрей Ровенский – член сборной Новосибирской области по пауэрлифтингу. В 2025 году он участвовал в тренировочных сборах национальной сборной для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Добровольно участвует в войне против Украины, ранее служил десантником и участвовал в боевых действиях на временно оккупированной Луганщине в должности старшего стрелка.

Батор Дагбаев – капитан сборной Республики Бурятия по волейболу сидя. Непосредственно участвует в войне против Украины, имеет воинское звание ефрейтора Вооруженных сил России. Ранее служил гранатометчиком в парашютно-десантном взводе парашютно-десантной роты 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Александр Козунов – член сборной Республики Бурятия по волейболу сидя и резервного состава паралимпийской сборной России по этому виду спорта. Непосредственно участвует в войне против Украины, ранее был старшим наводчиком минометного взвода минометной батареи мотострелкового батальона 37-й отдельной мотострелковой бригады.

Кто уже ранее из россиян попал в список?