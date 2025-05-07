В Индии призвали больше не проводить матчи с Пакистаном

Главный тренер сборной Индии по крикету призывает не проводить больше матчей с Пакистаном. Он не хочет, чтобы его команда играла со страной после нападения, произошедшего в прошлом месяце в индийском Кашмире.

С 2013 года сборные Индии и Пакистана по крикету встречались друг с другом только в многокомандных турнирах и играли в основном на нейтральных площадках. Однако после недавних атак решение изменилось.

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Индия и Пакистан не хотят встречаться на поле

Гаутам Гамбхир заявил, что считает, что игра должна быть полностью прекращена за несколько часов до того, как Индия нанесла ночные авиаудары, пишет 24 канал со ссылкой на Sky News.

Мой личный ответ на это – категорически нет. Пока все это не прекратится, между Индией и Пакистаном не должно быть ничего,

– сказал главный тренер.

Гамбхир также добавил, что будет следовать любому решению индийского совета по крикету или правительства относительно двустороннего крикета с Пакистаном.

Отметим, что сейчас любой матч между Индией и Пакистаном считается крикетным блокбастером, и билеты на него раскупаются за считанные часы.