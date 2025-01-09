Россия развязала кровавую войну в Украине, из-за чего была отстранена от международного сообщества. Спортсмены из враждебной страны не могут порадоваться нормальному отношению в цивилизованном мире.

Регбийный клуб из Англии Глостер получил немалую критику из-за своего игрока Кирилла Готовцева. Россиянин в одном из матчей чемпионата вышел в форме с нашивкой флага вражеской страны.

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Готовцеву запретили флаг России

После инцидента Глостер запретил Кириллу Готовцеву использовать триколор на форме, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

В администрации регбийного клуба заявили, что поддерживают санкции против России, которая вызвала ужасную войну в Украине. В Глостере также извинились за ситуацию с Кириллом Готовцевым и флагом вражеской страны.

В клубе также отметили о неприятии всех форм расизма. Однако флаг своей страны смогут наносить на форму все игроки, кроме россиянина Кирилла Готовцева.