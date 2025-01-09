Регбійний клуб з Англії Глостер отримав чималу критику через свого гравця Кірілла Готовцева. Росіянин в одному з матчів чемпіонату вийшов у формі з нашивкою прапора ворожої країни.

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Готовцеву заборонили прапор Росії

Після інциденту Глостер заборонив Кіріллу Готовцеву використовувати триколор на формі, повідомляє 24 канал із посиланням на росЗМІ.

В адміністрації регбійного клубу заявили, що підтримують санкції проти Росії, яка спричинила жахливу війну в Україні. У Глостері також перепросили за ситуацію з Кіріллом Готовцевим та прапором ворожої країни.

У клубі також відзначили про неприйняття всіх форма расизму. Однак прапор своєї країни зможуть наносити на форму всі гравці, окрім росіянина Кірілла Готовцева.