Был на радарах Баварии: в результате страшной травмы умер перспективный 18-летний футболист

В среду, 19 марта, перестало биться сердце китайского футболиста Го Цзясюаня. Он ушел из жизни за несколько часов до своего 19-летия.

Игрок молодежной команды Бэйцзин Гоань умер в больнице после того, как получил ужасную травму головы. Трагический эпизод произошел на тренировочных сборах еще в начале февраля, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Причина трагедии

18-летний футболист участвовал в товарищеском матче против Алькобендаса в Испании. В одном из моментов соперник ударил китайского игрока коленом в голову.

Го Цзясюань упал на поле, после чего не смог встать. Из-за кровоизлияния врачи констатировали у юного игрока смерть мозга, но искусственно поддерживали жизнь организма. Накануне же стало известно, что футболист умер.

Отметим, что Цзясюань считался одним из самых талантливых китайских игроков своего поколения. Он вызывался на сборы с молодежной сборной, а также был участником программы FC Bayern World Squad.

К слову. В 2023 году Го даже приглашали тренироваться в Баварию, а впоследствии он играл за мюнхенцев в составе сборной мира. Тогда футболист не смог закрепиться в структуре немецкого гранда и вернулся на родину.

Напомним, что 20 марта стало известно о еще одной потере в спортивном сообществе – умер Эдди Джордан. Именно в его команде дебютировал в Формуле-1 Михаэль Шумахер.