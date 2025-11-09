Год без Узелкова: звезда телевидения, новое сердце и страшный сон для российских боксеров

В воскресенье, 9 ноября, исполняется год со смерти титулованного украинского боксера Вячеслава Узелкова. Боксер боролся не только на ринге, но и за свою жизнь.

К сожалению, жизнь бывшего боксера оборвалась преждевременно в возрасте 45 лет. Вячеслав Узелков еще при жизни уверял, что спортивное прошлое напоминает о себе после окончания карьеры. Речь шла о проблемах со здоровьем после карьеры профессионального боксера, информирует 24 Канал.

Что известно о боксерской карьере Узелкова?

Вячеслав Узелков родился 8 апреля 1979 года в Виннице. Уже в 1987-м году еще тогда маленький мальчик из Винницы начал заниматься боксом. Его первым тренером был Дмитрий Шамис. Осенью 2004-го Узелков дебютировал на профи-ринге после довольно успешных выступлений на любителях.

Символично, что в своем первом бою на профессиональном ринге Вячеслав стартовал с победы над представителем России Сулейманом Джериловым.

С тех пор украинский боксер стал настоящим ужасом для соперников из России. В своей карьере Узелков еще четыре раза дрался против россиян, одержав победы во всех боях.

Вячеслав феноменально боксировал на профи-ринге. Ни одному сопернику в течение долгих 10 лет не удавалось свергнуть украинского нокаутера. Такое победное шествие боксера из Винницы продолжалась до боя против казаха Бейбута Шуменова. 23 июля 2010 года Узелков в Калифорнии (США) потерпел дебютное поражение на профи-ринге.

Видео боя Узелков – Шуменов

После этого поражения в карьере Узелкова были еще три поражения – от немца Эдуарда Гункнехта, француза Дуду Нгумбу и серба Геарда Аетовича. Как раз боем против последнего Вячеслав попрощался с профессиональным рингом.

Вернулся в ринг после инсульта

В расцвете карьеры Узелков оказался на грани жизни и смерти. Вячеслав пережил инсульт. Он оставил последствия в жизни боксера, у которого начались проблемы с речью. Однако даже эти проблемы со здоровьем не помешали Узелкову не только вернуться к нормальной жизни, но и в ринг.

Всего за спиной Узелкова 30 победных боев (19 – нокаутом) и 4 поражения (данные BoxRec).

Какие прозвища имел Узелков?

Боксеров частенько называют не по имени, а используя их прозвища. Узелков не стал исключением. К сожалению, первое прозвище в жизни Вячеслава привязалось к нему в довольно негативном контексте. В детстве его обзывали "Кабаном".

Меня в школе звали Кабаном – из-за того, что был коренастый, тяжелый, как кабан. Я не влезал в парту, все смеялись. Но когда я пришел в бокс – этот кабан научился кусаться,

– рассказывал боксер.

Уже во время карьеры к Узелкову привязалось прозвище "Steel Power" (в переводе – Стальная сила).

Меня называли Стальная сила – не потому, что я самый быстрый, а потому, что я не ломаюсь. Удар по мне – как по стали: звенит, но не трескается. И отдаю я – как молот,

– рассказывал Узелков в эфире шоу "Зважені та щасливі".

Как боксер превратился в звезду телевидения?

После ухода из бокса, Узелков построил успешную карьеру на телевидении. Однако еще во время карьеры Вячеслав был участником передачи "Танцуй для себя", а также гостем шоу "Танцую все". Боксер танцевал в паре с Ксенией Горб.

В течение 2010 – 2011 годов боксер участвовал в шоу "Битва наций" и "Битва украинских городов". С 2013-го по 2015-й годы был членом жюри шоу "Украина имеет талант".

После чего Узелков прекрасно проявил себя в роли фитнес-тренера. Вячеслав был наставником команды на шоу "Зважені та щасливі" (2016 – 2018). Тренером-конкурентом была его тогда еще жена Марина.

Его последний телевизионный опыт был в седьмом сезоне романтического шоу "Одруження наосліп" (2021). На этой программе бывший боксер искал свою любовь после развода, но в финале в очередной раз заверил, что до сих пор любит уже бывшую жену.

Выпуск "Женитьба вслепую" с Узелковым: смотрите видео

Брак, который оборвал общение боксера с мамой на 20 лет

22 года находился в браке с Мариной Боржемской. В 2021-м году супруги развелись и в итоге не остались друзьями. Между Вячеславом и Мариной были очень напряженные отношения. В совместном браке пара воспитывала двоих детей – сына Роберта и дочь Оливию.

Из-за бывшей жены боксер около 20 лет не общался с мамой. Только после развода Узелков восстановил связь с родным человеком, который подарил ему жизнь.

После развода я с цветами опустил глаза, потому что боялся посмотреть на нее, пришел и попросил прощения. Сказал, что меня что-то омрачило. И она мне ответила: "Славочка, я не обижаюсь, ты же мой сыночек, которого я люблю",

– писал боксер в своем профиле в инстаграме.

Отметим, что в конце 2023-го года Узелков сообщил, что снова женится. Однако свою новую избранницу Вячеслав тщательно скрывал.



Узелков с мамой / Фото из инстаграма Вячеслава

Пытался начать политическую карьеру?

В 2020-м году Узелков баллотировался на пост мэра родной Винницы. Вячеслав представлял пророссийскую партию ОПСЖ.

Однако проиграл на выборах, набрав 3,98 процента. Экс-боксер занял 4-е место среди 10 кандидатов, не пройдя во второй тур. После чего Узелков начал общаться на украинском.

Какие проблемы со здоровьем имел Узелков?

Кроме инсульта в 2012-м Вячеслав несколько раз попадал в больницу. Узелков признавался, что имел проблемы со здоровьем из-за своей боксерской карьеры. В начале апреля 2024 года боксер перенес серьезную операцию на сердце.

"Всем привет. Я вышел из наркоза, я с новым сердцем и завтра у меня день рождения (8 апреля – 24 Канал). Вот такой подарок я получил от врачей киевского института сердца. Спасибо, жизнь продолжается, значит я тоже помогу кому-то. И пока лежал в реанимации, придумал новый, бесплатный проект по похудению. Пару дней на восстановление и все узнаете", – писал бывший боксер.



Узелков после операции на сердце / Скриншот из инстаграма экс-боксера

К сожалению, с новым сердцем бывший боксер прожил недолго. 9 ноября его сердце остановилось. В интервью OBOZ.UA бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова сообщила подробности смерти Узелкова. У него было много тромбов.

После чего мама боксера рассказала, что на сердце сына был большой тромб и много еще имел по всему телу. Но когда Узелков умер, у него оставался лишь тот, что на сердце.

Напомним, что Узелкова похоронили в родной Виннице.