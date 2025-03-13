Гол Зинченко может получить признание от УЕФА: видео эффектного удара украинца

УЕФА опубликовала список результативных ударов, которые претендуют на звание "Лучший гол игрового дня". Одним из номинантов стал Александр Зинченко.

В среду, 12 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. В одном из них Арсенал в ничью сыграл с ПСВ со счетом 2:2.

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УЕФА номинировала Зинченко

УЕФА опубликовала список результативных ударов, претендующих на звание "Лучший гол игрового дня". В четверку кандидатов попал защитник Александр Зинченко, который открыл счет на 6-й минуте матча Арсенала с нидерландским ПСВ, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Соперниками украинца стали нападающий Боруссии Дортмунд Максимилиан Байер, нападающий Астон Виллы Марко Асенсио и нападающий ПСВ Кухайб Дриуш.

Голы, которые номинировала УЕФА: смотрите видео

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Александр Зинченко сыграл 17 матчей за Арсенал, в которых забил один гол.