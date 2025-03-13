В среду, 12 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. В одном из них Арсенал в ничью сыграл с ПСВ со счетом 2:2.

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Как Зинченко прокомментировал свою игру

Украинец отметил, что самое главное – выход в следующий раунд. Теперь с нетерпением ждет следующего матча, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Играть против своего бывшего клуба – особое чувство. Я люблю ПСВ, ко мне там всегда тепло относились. Я не скажу, что игра полузащитником для меня в новинку. Я часто играл полузащитника, особенно за сборную Украины. Сказал Мартину Эдегору и Деклану Райсу, что теперь понимаю, как много они бегают. Таковы требования этого уровня,

– сказал Зинченко.

Он также добавил, что в этом турнире тебя может наказать любая команда. Остались только соперники мирового класса.

Справка. Александр Зинченко открыл счет в матче на 6-й минуте ответного матча.

Напомним, что в первом матче Арсенал разгромил ПСВ со счетом 1:7.