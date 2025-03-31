Игра завершилась минимальной победой Буде-Глимт со счетом 1:0. В составе Брюне лучшим игроком матча стал голкипер Ян де Бур, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Что получил Ян де Бур

Обычно лучший игрок матча получает статуэтку. Однако Ян де Бур удостоился другой награды, что может удивить немало футбольных болельщиков.

Во время матча против Буде-Глимт Ян де Бур совершил три эффектные сейвы. За свое усердие и настойчивость голкипер Брюне получил четыре лотка яиц по десять штук.

Ян де Бур получил награду лучшего игрока матча / Фото ФК Брюне

После первого тура Брюне имеет в своем активе 0 очков. Сейчас клуб занимает 11 место в чемпионате Норвегии сезона-2025.