"Настоящая сборная Украины в окопах": интервью с офицером ГУР о гонках на FPV и реабилитации ветеранов

Андрей Савенко – многократный чемпион мира и Европы по рукопашному бою, вице-президент Всеукраинской федерации рукопашного боя и подполковник Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С 2014 года Андрей Савенко встал на защиту Родины, присоединившись к 79-й десантно-штурмовой бригаде. Уже через год начал проходить службу в ГУР МО Украины.

В 2024 году Андрей Савенко получил тяжелое ранение в результате попадания вражеского FPV-дрона в Часовом Яру, после чего перенес три операции и эндопротезирование тазобедренного сустава.

В интервью 24 каналу военный и спортсмен рассказал о реабилитации, победе на чемпионате мира-2025 по рукопашному бою, гонки на FPV-дронах и мобилизации.

Как спорт помогает военным в реабилитации

Андрей, вы говорили когда-то, что как ветеран никогда не чувствовали какой-то существенной поддержки государства в направлении реабилитации. Что именно вам хотелось бы, чтобы предоставляло государство и в чем мы недотягиваем сейчас?

С приходом Натальи Калмыковой в Министерство по делам ветеранов подход к программе реабилитации существенно и ощутимо изменился. По моему мнению, сейчас уже есть работающие программы реабилитации, физкультурно-спортивной реабилитации. Кроме того, есть немалое количество спортивных мероприятий, которые они проводят для ветеранов. Мне импонирует их подход и я действительно чувствую изменения в этом направлении.

Государство дает возможность ветеранам получить 1,5 тысячи гривен ежеквартально на спортивные занятия по государственной программе "Ветеранский спорт". Полезна ли программа и поможет ли она военным после ранений?

Безусловно полезна. Я также намеревался принять участие в программе, однако, к сожалению, мне отказали из-за ограниченного количества участников. Однако мой близкий друг и известный спортивный комментатор Дмитрий Лазуткин, что сейчас работает спикером в Вооруженных силах Украины, пользуется "Ветеранским спортом" и полностью доволен.

Как вообще спорт помогает в реабилитации ветеранам и какие занятия они чаще всего выбирают?

Реабилитация направлена на то, чтобы в первую очередь ветеран, возвращаясь к гражданской жизни или, восстанавливаясь после ранения, чувствовал себя не брошенным, имел круг общения, а также делился своими проблемами и был услышан. Отмечу, что реабилитация – это не только спорт. Однако я специализируюсь именно на спортивном направлении, поэтому для меня спорт является основным ключевым направлением в восстановлении.

Влияет ли на реабилитацию азарт, когда ветераны усиленно занимаются каким-то видом спорта, идя к цели победить в соревнованиях?

Конечно, ведь человек устроен так, что он должен преодолевать какие-то вызовы, поскольку иначе жизнь становится неинтересной. Спорт является той нишей, именно тем направлением, где ветераны нашли себя.

Кто тренирует ветеранов – профессиональные тренеры или все же больше профессиональные реабилитологи?

Бывают ранения различной степени, однако система реабилитации построена таким образом, чтобы люди с ограничениями и ранениями лучше адаптировались в социуме и тренировались с людьми, которые не имеют ранений, например с действующими спортсменами. То есть, программа у нас разная, но мы тренируемся вместе, и мне это тоже очень приятно.

Может рассказать какой-то пример, когда военные-ветераны вернулись к спорту или службе после реабилитации?

Есть замечательный пример, когда один из моих кумовьев получил два тяжелых пулевых ранения, и нашел себя в занятии спортом – борьбе. Сейчас он успешно выступает и горит этим. После выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий, вернулся к активным тренировкам и спортивной деятельности. Благодаря высокой профессиональной подготовке, настойчивости и силе духа в текущем году получил звание Чемпиона Украины по джиу-джитсу.

Как война изменила подходы к реабилитации?

До войны у нас не было такого количества людей с подобными ранениями. Война существенно изменила подход к реабилитации. Я считаю, что сейчас все силы направлены на то, чтобы поставить ребят: кого в строй, кому помочь восстановиться, а также вернуть к нормальной жизни.

Каким вы видите развитие паралимпийского спорта в Украине на фоне стольких людей с инвалидностями?

В паралимпийском спорте есть определенный перечень видов спорта в которых могут учавствовать лица с инвалидностью. Я бы хотел, чтобы этот спектр видов спорта стал намного больше.

Например, я бы добавил рукопашный бой, поскольку занимаюсь адаптивным видом этого спорта на базе Федерации рукопашного боя у президента федерации Юрия Анатольевича Радченко. Он сейчас меня тренирует и готовит к соревнованиям.



Кроме того, мы создали направление адаптивного спорта, где ребята с ограничениями – без конечностей, имеют перечень приемов, которые они могут действительно применить в жизни и на тренировке. Тем самым они у нас проходят реабилитацию, поддерживают здоровый образ жизни, восстанавливаются, общаются – все очень довольны, а потом участвуем в соревнованиях.

Мы ввели уже такую дисциплину, и первым чемпионом Украины стал Сергей Позняк, известный ветеран, который без ноги на протезе прошел реабилитацию, тренировался у нас и выиграл чемпионат Украины по адаптивному рукопашному бою.



Более того, он снова вернулся в строй и сейчас является командиром взвода, а также ездит на боевые задачи. Вследствие того, что количество ветеранов увеличилось, которые имеют определенные ограничения, я бы хотел, чтобы в паралимпийском спорте появились новые направления.

"Делай как я": что мотивирует ветеранов заниматься спортом

Что делать, если человек не хочет после ранения заниматься спортом – как его мотивировать?

Мотивировать людей нужно своим примером. У военных есть замечательное выражение: "Делай как я". Если ты командир, то ты должен личным примером демонстрировать, как и что нужно делать, как выполнять боевую задачу, так же человека нужно мотивировать к занятиям спортом.

Как участие ветеранов-военных в футбольных матчах, в частности первый удар, или участие в других соревнованиях влияет на их боевой дух и мотивирует ли военных с ранениями к занятиям спортом?

Конечно, военный, которому дали такую возможность ударить на этом матче, толкнуть тот мяч, представьте какие у него будут эмоции на такой большой арене, ему дают возможность ударить этот мяч, это воспоминания на всю жизнь.

Возможно, этот случай изменит его жизнь и подтолкнет его заниматься тем самым футболом или другим видом спорта. Ветеран в первую очередь должен быть образом Украины, потому что люди, которые пошли защищать нашу Родину, подчеркну: "находятся на передовой". На них нужно равняться, вспоминать, поддерживать, и рассказывать их истории.

"Дети в 6 лет летают": как развиваются гонки на FPV-дронах

В Украине проводятся гонки на FPV-дронах, что является частью более широкого направления военно-технологического спорта. А недавно Министерство молодежи и спорта признало гонки на FPV-дронах новым неолимпийским видом спорта.

Как бы вы оценили развитие гонок на FPV-дронах? Что нужно улучшить и чего уже достигли?

Начнем с июня 2022 года, когда мы создавали подразделение БПЛА. Тогда мы впервые летали на FPV-дронах, и основной проблемой было отсутствие пилотов. Мы уже научились летать и даже научились делать дроны, систему инициации, боекомплект под них. Однако мы были ограничены во времени и быстро начали курсы обучения пилотов.

2022 год и настоящее время даже сравнивать нельзя. Сейчас уже дети в 6 лет летают на FVP-дронах на соревнованиях. Это уже массовый и официальный вид спорта, который признан Министерством молодежи и спорта. Кроме того, дальше мы будем предоставлять спортивные звания: Мастер спорта, а также Мастер спорта международного класса. Надеюсь, что в этом году мы проведем первые международные турниры.

Учитывая последние провокации России в странах Европы, могли бы гонки на дронах дать ценный опыт нашим партнерам, подготовить их к возможным вызовам?

Гонки на FPV-дронах – это навыки людей летать именно на определенных категориях или видах дронов. Однако они не дают боевого опыта, если мы сравниваем с обучением военных, которые дальше станут пилотами в подразделении, то они проходят курс обучения, но не все могут дойти до конца. Пилотом стать не так просто.

Однако, когда ко мне приходит человек из спорта, который умеет летать, знает материально техническую базу, которая знает строение дрона, как он летает, как его перенастраивать, как подключать, это упрощает его подготовку, я просто должен передать ему боевой опыт.

Чем отличаются полеты на FPV-дронах для военных задач от гонок?

Летать проще, выполняя боевые задачи, ведь ты в основном летишь над посадками или полями, и мало где приходится применять мелкую моторику. Спорт намного сложнее, поскольку нужны навыки и умения пилота.

"Ощущения очень похожи": что общего между рукопашным и стрелковым боями

С одной стороны сейчас война технологий, однако люди продолжают играть важную роль. Если говорить о ближних боях – является ли знание тактики и техники рукопашного боя преимуществом для военного? Как эти знания могут помочь?

Рукопашный бой – это системный подход к подготовке военнослужащего. Мы его готовим, как психологически, так и физически, а также к применению различных приемов, работы с оружием и против него.

Сейчас в системе Вооруженных сил, взяли за основу олимпийский вид спорта – бокс. Однако, представьте себе, что вы находитесь в окопе, где не ровный пол, где есть какие-то холмы, а на вас каска, бронежилет, ваше оружие, магазины и вам нужно встать в стойку и прыгать вперед – назад, чтобы начать боксировать. Сто процентов говорю, такое не работает.

Прежде всего нужно знать приемы: болевые, удушающие, как контролировать, как заломать руку и просто зафиксировать противника, и работать с оружием, а также против него. Представьте, если условно на боксера нападет противник с ножом, то как он будет защищаться – только блоками. Поэтому рукопашный бой должен быть основным в подготовке военного.

Базовый курс подготовки должен знать каждый, даже просто как удержать, взять в плен. Как тянуть с собой, чтобы он не кричал, как крутить так, чтобы нести на себе оружие и тянуть противника.

В 2025 году вы победили на чемпионате мира по рукопашному бою. Часто перед соревнованиями или решающим моментом бывает мандраж. Можно ли эти переживания и эмоции сравнить с тем, что человек чувствует на передовой и как вы справляетесь?

Поскольку я уже очень давно в спорте, это уже мой четвертый чемпионат мира, который я выиграл и три раза был призером, к тому же я уже не считаю чемпионаты Европы, Украины и все остальное. Мандраж всегда присутствует, отмечу, что это похоже на первый стрелковый бой, когда ты ничего не понимаешь и стреляешь куда стреляют.

Однако через некоторое время твои выстрелы становятся контролируемыми и ты уже хочешь распознать цель, прицелиться, потому что первые контакты все-таки более хаотичны. С этим можно сравнить первые соревнования, но с опытом действия становятся более контролируемые и осмысленные, Однако ощущения очень похожи, почти одинаковые. Ты тоже на турнирах имеешь туннельное видение, какой-то образ перед собой своего противника, а по бокам все размыто.

"Первый из всех сломался": почему важна психологическая подготовка

Если ты на поле боя будешь думать о том, что погибнешь, я считаю, что ты не соберешься для выполнения боевой задачи, об этом нужно не думать. В спорте на ответственных соревнованиях , где каждая ошибка может сыграть ключевую роль и стать фатальной, как и на поле боя, ты просто об этом не думаешь. Ты настраиваешься, выходишь и делаешь свое дело.

То есть психологическая подготовка должна быть в первую очередь?

Да, психологическая подготовка в первую очередь. Имею миллион примеров, как и на поле боя, так и в спорте.

В 2014 году у меня был товарищ, я в то время только попал в разведывательную роту 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, он был сержантом и относился ко мне скептически, поскольку я спортсмен такого высокого класса и ни где не служил, и не имею боевых навыков.

Когда мы попали в Изварино в котел и постоянно шли обстрелы наших позиций "Градами" и всем остальным, то он первый из всех сломался, хотя біл самый опытный среди нас. Психологически он не выдержал и вообще отказался выполнять боевые задачи.

"На передовой у нас не становится легче": о мобилизации спортсменов

В предыдущем интервью вы рассказывали о том, что раздражает, когда спортсмены говорят какой "ты красавец", а сами они не на войне. И все же не мотивируют ли военных большие победы например Усика, когда он еще и рассказывает о войне в Украине?

Мое личное мнение, если человек достиг призывного возраста, неважно чемпион мира или нет, он должен встать на защиту своей Родины, ведь об этом говорится в Конституции. Я считаю, что каждый мужчина, который себя уважает, должен присоединиться к защите своей родной страны.

От того, что он поднимает флаг на чемпионатах мира, на передовой у нас не становится легче, потому что мы сейчас боремся за существование нашей Украины в первую очередь. Я имею двоякое отношение к ним, ведь много знакомых спортсменов, которые пошли воевать и воюют там, даже со мной, мы пересекались на боевых задачах. А большая часть просто сидит дома и просто тренируются. У меня вопрос к ним, каким образом они избегают мобилизации.

Это вопрос лично к каждому, если человек по состоянию на 2025 год лично не пришел в ТЦК и не мобилизовался, то какой он чемпион? Чемпион - это не просто пьедестал и медаль на груди. Это - стиль жизни, состояние души, ежедневный труд над собой. Настоящий чемпион познается не в словах, а в действиях, в способности стоять до конца, когда трудно всем. Сегодня вся настоящая сборная Украины в окопах. Для них высшая награда - не олимпийское золото, а защищенная Родина и посадка впереди , которую нужно занять!

Многие украинские спортсмены ушли на войну. Однако есть случаи, когда на теме войны едва не пиарятся. Например, ветеран Олег Симороз недавно заявил, что Алиев якобы незаконно получил УБД. Сам же Алиев рассказывает, что надо отправить уклонистов на ноль. Как вы относитесь к этому?

Никак, я с ним не пересекался. Я не могу комментировать этот вопрос, ведь если бы я с Алиевым где-то служил вместе, я бы мог сказать воюет он или нет. То, что он призывает идти служить, это правильно, пусть все идут воевать. Хотя отмечу, что я где-то его видел еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году в Оболонском районе с оружием.

Недавно мобилизовали бывшего вратаря Динамо Артура Рудько, который пытался бежать из страны. Есть ли смысл в мобилизации таких людей и как к ним относятся в армии?

Бояться на войне – это нормально, если ты не боишься, значит это уже неправильно, идут какие-то сбои и нужно задуматься, пройти какой-то курс лечения, ведь все хотят жить и страх присутствует.



Если человек боится в этом ничего смертельного нет, но он может выполнять другие задачи в тылу, потому что ту работу тоже надо делать. Для того, чтобы стрелять на передовой, эти патроны нужно подавать. Если он (Рудько – 24 канал) боится, то пусть в тылу что-то делает помогает и приобщается к защите Украины. Прокомментировать саму ситуацию на границе не могу, ведь опять же не владею полной информацией, чтобы ответить на этот вопрос.