На сомнительную репутацию Райана обратил внимание его соперник, представитель Австралии по единоборствам Крейг Джонс, который, напротив, всячески поддерживает Украину. В итоге визит завершился скандалом, пишет 24 Канал.

Что Райан говорил об Украине

Американец позволял себе заявлять, что американские налогоплательщики зря тратят деньги, поддерживая нашу страну в полномасштабной войне против России. Он также комментировал фотографии, на которых были изображены бойцы полка "Азов", сравнивая их символику с нацистской. Зато российских бойцов он хвалил.

Что произошло на семинаре Райана

По версии организаторов мероприятия, платный урок с участием бойца так и не состоялся, о чем ему сообщили за несколько минут до запланированного начала.

Однако у австралийца Крейга Джонса есть своя версия событий.

Семинар фактически начался, но там было немного людей. Затем минут через 15 – 20 появились военные. Они общались с пришедшими людьми и с Гордоном. Гордон немного постоял и сказал что-то вроде "ладно", переоделся и ушел,

– написал соперник американца в своих соцсетях.

Как Райан прокомментировал пребывание в Украине

Сам униженный американец, как ни удивительно, не стал критиковать украинцев еще сильнее, а наоборот – написал о том, как ему все понравилось.

Какое замечательное время я провел здесь, в Киеве. Город, люди и культура просто невероятные. Все мои фанаты здесь – как на татами, так и за их пределами – были невероятными, и эта поездка пока просто замечательная, – рассыпался в комплиментах Райан. Возможно, ему и вправду как следует объяснили, что не стоит плохо отзываться об Украине.