Битва Mercedes и Ferrari: результат Гран-при Австралии в Формуле-1

Дебютная гонка нового сезона Формулы-1 подарила немало ярких событий на старте. Распределение мест во главе пелотона решили несколько стратегических решений.

Безумное преимущество в темпе, которое команда Mercedes имела в квалификации, оказалось не таким разительным во время Гран-при. Однако именно немецкая конюшня оформила дубль на финише, сообщает 24 Канал.

Как состоялся старт Гран-при Австралии?

Любимец австралийской публики Оскар Пиастри даже не появился на стартовой решетке: прошлогодний претендент на титул потерпел аварию во время кругов выезда из боксов, поэтому не смог принять участие в домашней гонке.

Как и обещали эксперты, усложненная стартовая процедура с прогревом турбины вызвала настоящий хаос после того, как погасли огни. Пилоты Скудерии Ferrari буквально взлетели на лидирующие места в пелотоне. Шарль Леклер смог опередить Джорджа Рассела, а Льюис Хэмилтон ворвался в топ-3, воспользовавшись проблемами в Кими Антонелли.

Почему Mercedes опередили Ferrari?

Из-за технических проблем рано сошел Изак Аджар – силовая установка на болиде Red Bull просто отказала. Остановка вдоль трассы вызвала виртуальный сейфти-кар, которым воспользовались оба пилота Mercedes, сделав пит-стоп. Зато Ferrari приняла стратегическое решение оставаться в гонке и надеяться на свежую резину в конце – оно оказалось ошибочным.

Впоследствии показалось, что красной команде дали второй шанс, когда Валттери Боттас также выбыл из борьбы, и VSC был объявлен во второй раз. Но, как это часто бывало в прошлом году, Ferrari не повезло: стюарды закрыли въезд на пит-лейн, поэтому в боксы Леклеру и Хэмилтону пришлось ехать позже.

Из-за этого они потеряли преимущество, а Mercedes двумя болидами вернули лидерство и удержали его до финиша. Джордж Рассел впервые в своей карьере возглавил личный зачет пилотов.

Результаты Гран-при Австралии 2026 года

1. Джордж Рассел, Mercedes – 25 очков

2. Кими Антонелли, Mercedes – 18 очков

3. Шарль Леклер, Ferrari – 15 очков

4. Льюис Хэмилтон, Ferrari – 12 очков

5. Ландо Норрис, McLaren – 10 очков

6. Макс Ферстаппен, Red Bull – 8 очков

7. Оливер Берман, Haas – 6 очков

8. Арвин Линдблад, Racing Bulls – 4 очка

9. Габриэль Бортолето, Audi – 2 очка

10. Пьер Гасли, Alpine – 1 очко

Не финишировали: Фернандо Алонсо, Валттери Боттас, Изак Аджар, Оскар Пиастри, Нико Хюлькенберг