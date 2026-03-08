Битва Mercedes и Ferrari: результат Гран-при Австралии в Формуле-1
- Команда Mercedes получила дубль на Гран-при Австралии, благодаря стратегическим решениям во время виртуального сейфти-кара.
- Джордж Рассел возглавил личный зачет пилотов, а Ferrari не смогла воспользоваться шансами из-за неудачной стратегии.
Дебютная гонка нового сезона Формулы-1 подарила немало ярких событий на старте. Распределение мест во главе пелотона решили несколько стратегических решений.
Безумное преимущество в темпе, которое команда Mercedes имела в квалификации, оказалось не таким разительным во время Гран-при. Однако именно немецкая конюшня оформила дубль на финише, сообщает 24 Канал.
Как состоялся старт Гран-при Австралии?
Любимец австралийской публики Оскар Пиастри даже не появился на стартовой решетке: прошлогодний претендент на титул потерпел аварию во время кругов выезда из боксов, поэтому не смог принять участие в домашней гонке.
Как и обещали эксперты, усложненная стартовая процедура с прогревом турбины вызвала настоящий хаос после того, как погасли огни. Пилоты Скудерии Ferrari буквально взлетели на лидирующие места в пелотоне. Шарль Леклер смог опередить Джорджа Рассела, а Льюис Хэмилтон ворвался в топ-3, воспользовавшись проблемами в Кими Антонелли.
Почему Mercedes опередили Ferrari?
Из-за технических проблем рано сошел Изак Аджар – силовая установка на болиде Red Bull просто отказала. Остановка вдоль трассы вызвала виртуальный сейфти-кар, которым воспользовались оба пилота Mercedes, сделав пит-стоп. Зато Ferrari приняла стратегическое решение оставаться в гонке и надеяться на свежую резину в конце – оно оказалось ошибочным.
Впоследствии показалось, что красной команде дали второй шанс, когда Валттери Боттас также выбыл из борьбы, и VSC был объявлен во второй раз. Но, как это часто бывало в прошлом году, Ferrari не повезло: стюарды закрыли въезд на пит-лейн, поэтому в боксы Леклеру и Хэмилтону пришлось ехать позже.
Из-за этого они потеряли преимущество, а Mercedes двумя болидами вернули лидерство и удержали его до финиша. Джордж Рассел впервые в своей карьере возглавил личный зачет пилотов.
Результаты Гран-при Австралии 2026 года
- 1. Джордж Рассел, Mercedes – 25 очков
- 2. Кими Антонелли, Mercedes – 18 очков
- 3. Шарль Леклер, Ferrari – 15 очков
- 4. Льюис Хэмилтон, Ferrari – 12 очков
- 5. Ландо Норрис, McLaren – 10 очков
- 6. Макс Ферстаппен, Red Bull – 8 очков
- 7. Оливер Берман, Haas – 6 очков
- 8. Арвин Линдблад, Racing Bulls – 4 очка
- 9. Габриэль Бортолето, Audi – 2 очка
- 10. Пьер Гасли, Alpine – 1 очко
Не финишировали: Фернандо Алонсо, Валттери Боттас, Изак Аджар, Оскар Пиастри, Нико Хюлькенберг