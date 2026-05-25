Исторический триумф Антонелли и первый подиум Ферстаппена: итоги Гран-при Канады

В Монреале завершился пятый этап сезона Формулы-1 2026 года. Гонка подарила болельщикам ожесточенную борьбу, технические драмы и исторический рекорд.

Пилот команды Mercedes Кими Антонелли выиграл Гран-при Канады, одержав четвертую победу подряд. Итальянец стал первым гонщиком в истории Формулы-1, который продолжает серию из четырех победных финишей, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Формула-1 в сезоне 2026 года: расписание и результаты гран-при, турнирная таблица пилотов

Как прошел Гран-при Канады?

В первой половине дистанции Антонелли вел ожесточенную борьбу со своим напарником Джорджем Расселлом. Направление гонки изменилось на 30-м круге, когда Расселл вылетел с трассы и сошел из-за вероятной поломки мотора. После этого итальянец уверенно контролировал заезд до самого финиша и увеличил свой отрыв в общем зачете до 43 очков.

Прорыв Ферстаппена и успех Хэмилтона

Второе место на своей любимой трассе завоевал Льюис Хэмилтон. Для семикратного чемпиона мира этот серебряный финиш стал лучшим результатом в составе Ferrari в основных гонках.

Тройку призеров замкнул Макс Ферстаппен, который впервые в сезоне-2026 поднялся на подиум. Он стартовал с шестой позиции и сумел прорваться вверх благодаря проблемам конкурентов. В конце дистанции голландец устроил яркую битву с Хэмилтоном за второе место, но уступил. Этот финиш позволил Максу подняться на 7 место в личном зачете с 43 баллами.

Провал McLaren и массовые сходы

Этап оказался крайне неудачным для команды McLaren. Из-за рискованного выбора резины на старте оба пилота были вынуждены заблаговременно поехать на пит-стоп. В итоге Оскар Пиастри финишировал лишь 11-м, а действующий чемпион мира Ландо Норрис вообще не доехал до финиша.

Всего из 22 пилотов клетчатый флаг увидели только 16. Кроме Расселла и Норриса, дистанцию досрочно завершили: