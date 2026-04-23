Нынешнее событие особенное расширением программы: кроме классических испытаний, атлетам предлагают изнурительный и живописный трейловый забег на дистанцию почти 15 километров. Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о KORDON RACE 2026?
Маршрут будет пролегать сложным рельефом вокруг Винников, что станет настоящим вызовом для выносливости бегунов.
- Социальная миссия
Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на развитие KORDON ACADEMY – ветеранского образовательно-спортивного центра. Проект обеспечивает реабилитацию, обучение и социальную адаптацию украинских защитников через спорт и новые знания.
- Программа соревнований и категории
KORDON TRAIL (почти 15 километров): забег для тех, кто готов покорять лесные тропы и значительные перепады высот.
KORDON RACE (20+ препятствий): профессиональные дистанции Individual, Team и экстремальная Ultra.
Специальные категории: адаптивный забег Special для ветеранов.
Семейный формат: дистанции Fun/Family и детские старты Children.
- Интерактивная программа на локации
Для зрителей и участников подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по тактической медицине и минной безопасности. Показательные выступления кинологов ГПСУ и знакомство со служебными собаками. Обустроены фудкорты и зоны отдыха для всей семьи.
Мы добавляем сложные дистанции, например трейл на 15 километров, ведь видим запрос сообщества на настоящий вызов. Но главной победой каждого участника станет помощь ветеранам в их возвращении к активной гражданской жизни,
– отмечают в оргкомитете.
Регистрация! Успейте подать заявку до завершения суток по ссылкам: Официальный сайт: kordonrace.com. Регистрация на KORDON TRAIL: runstyle.net