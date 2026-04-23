На Львовщине состоятся благотворительные соревнования KORDON RACE: регистрация завершается сегодня

На базе многофункционального комплекса Emily Resort (г. Винники) 25 апреля 2026 года состоятся масштабные благотворительные соревнования по бегу с препятствиями KORDON RACE и забег по пересеченной местности KORDON TRAIL. Организаторы сообщают, что до закрытия регистрации осталось меньше суток.

Нынешнее событие особенное расширением программы: кроме классических испытаний, атлетам предлагают изнурительный и живописный трейловый забег на дистанцию почти 15 километров. Об этом сообщает 24 Канал.

Что известно о KORDON RACE 2026?

Маршрут будет пролегать сложным рельефом вокруг Винников, что станет настоящим вызовом для выносливости бегунов.

Социальная миссия

Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на развитие KORDON ACADEMY – ветеранского образовательно-спортивного центра. Проект обеспечивает реабилитацию, обучение и социальную адаптацию украинских защитников через спорт и новые знания.

Программа соревнований и категории

KORDON TRAIL (почти 15 километров): забег для тех, кто готов покорять лесные тропы и значительные перепады высот.

KORDON RACE (20+ препятствий): профессиональные дистанции Individual, Team и экстремальная Ultra.

Специальные категории: адаптивный забег Special для ветеранов.

Семейный формат: дистанции Fun/Family и детские старты Children.

Интерактивная программа на локации

Для зрителей и участников подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по тактической медицине и минной безопасности. Показательные выступления кинологов ГПСУ и знакомство со служебными собаками. Обустроены фудкорты и зоны отдыха для всей семьи.

Мы добавляем сложные дистанции, например трейл на 15 километров, ведь видим запрос сообщества на настоящий вызов. Но главной победой каждого участника станет помощь ветеранам в их возвращении к активной гражданской жизни,

– отмечают в оргкомитете.

Официальный сайт: kordonrace.com. Регистрация на KORDON TRAIL: runstyle.net