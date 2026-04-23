На Львовщине состоятся благотворительные соревнования KORDON RACE: регистрация завершается сегодня
23 апреля, 12:38
На Львовщине состоятся благотворительные соревнования KORDON RACE: регистрация завершается сегодня

Северин Трач
Основные тезисы
  • На базе Emily Resort в Винниках 25 апреля 2026 состоятся благотворительные соревнования KORDON RACE и KORDON TRAIL, а регистрация завершается сегодня.
  • Собранные средства пойдут на развитие KORDON ACADEMY для поддержки социальной адаптации украинских ветеранов через спорт и обучение.

На базе многофункционального комплекса Emily Resort (г. Винники) 25 апреля 2026 года состоятся масштабные благотворительные соревнования по бегу с препятствиями KORDON RACE и забег по пересеченной местности KORDON TRAIL. Организаторы сообщают, что до закрытия регистрации осталось меньше суток.

Нынешнее событие особенное расширением программы: кроме классических испытаний, атлетам предлагают изнурительный и живописный трейловый забег на дистанцию почти 15 километров. Об этом сообщает 24 Канал.

К теме KORDON RACE 2026: забег, объединяющий ради поддержки ветеранов, возвращается

Что известно о KORDON RACE 2026?

Маршрут будет пролегать сложным рельефом вокруг Винников, что станет настоящим вызовом для выносливости бегунов.

  • Социальная миссия

Все средства, собранные во время мероприятия, будут направлены на развитие KORDON ACADEMY – ветеранского образовательно-спортивного центра. Проект обеспечивает реабилитацию, обучение и социальную адаптацию украинских защитников через спорт и новые знания.

  • Программа соревнований и категории

KORDON TRAIL (почти 15 километров): забег для тех, кто готов покорять лесные тропы и значительные перепады высот.

KORDON RACE (20+ препятствий): профессиональные дистанции Individual, Team и экстремальная Ultra.

Специальные категории: адаптивный забег Special для ветеранов.

Семейный формат: дистанции Fun/Family и детские старты Children.

  • Интерактивная программа на локации

Для зрителей и участников подготовлена насыщенная программа: мастер-классы по тактической медицине и минной безопасности. Показательные выступления кинологов ГПСУ и знакомство со служебными собаками. Обустроены фудкорты и зоны отдыха для всей семьи.

Мы добавляем сложные дистанции, например трейл на 15 километров, ведь видим запрос сообщества на настоящий вызов. Но главной победой каждого участника станет помощь ветеранам в их возвращении к активной гражданской жизни,
– отмечают в оргкомитете.

Регистрация! Успейте подать заявку до завершения суток по ссылкам: Официальный сайт: kordonrace.com. Регистрация на KORDON TRAIL: runstyle.net

Связанные темы:

Львовская область