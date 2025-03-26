Тренер не смог вспомнить: лучший молодой футзалист мира был на просмотре в Черноморце

Украинская сборная по футзалу в 2024 году выиграла историческую "бронзу" чемпионата мира. Одним из героев Мундиаля стал молодой универсал Ростислав Семенченко.

Одесский Черноморец, когда его тренировал Роман Григорчук, мог подписать Ростислава Семенченко. Однако по итогам сборов будущая звезда футзала не задержался в команде, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Трендец.

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Семенченко мог стать звездой УПЛ

Во время интервью Роман Иосифович не смог вспомнить Ростислава Семенченко, ведь на просмотре у него было две тысячи футболистов.

В конце концов Григорчук все же вспомнил, что в 2021 году его тренерский штаб рекомендовал Ростислава. Клуб хотел его подписать, но парень выбрал футзал.

Удивлению Григорчука не было предела, когда он узнал, что Семенченко стал лучшим молодым футзалистом мира.

Стал лучшим молодым футзалистом мира? Аааа. Я знаю, это из нашего одесского региона. Мне Кирилл Ковальчук о нем говорил. Он занимался этим вопросом – он его приводил на просмотр. Я помню, что этот факт был и он таки выбрал футзал. Мы были готовы его брать в команду. Он очень талантливый человек,

– сказал Григорчук.

Напомним, что на чемпионате мира-2024 по футзалу Ростислав Семенченко помог "сине-желтым" выиграть "бронзу". ФИФА признало украинца лучшим игроком матча за третье место. В решающем поєдинке команда Александра Косенко разгромила Францию со счетом 7:1.

По итогам 2024 года Ростислав Семенченко стал лучшим молодым футзалистом мира по версии издания Futsal Planet.