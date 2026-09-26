Это будет единственный матч длительного осеннего сбора, который подопечные Андреа Мальдеры сыграют в "раннем" временном слоте – в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

Где смотреть онлайн матч Украины

Официальным транслятором всех матчей розыгрыша Лиги наций сезона 2026/2027 годов в Украине является медиасервис MEGOGO.

Приложение OTT-платформы доступно на различных смарт-устройствах, а также трансляцию можно будет смотреть онлайн в интернет-браузере.

Чтобы посмотреть матч Грузии и Украины, необходима одна из подписок – MEGOPACK (MEGOPACK Y, MEGOPACK N + S), "Спорт" или "ТБ + Кино". Матчи Лиги наций идут в эфире специальных каналов MEGOGO Футбол.

В Т2 и кабельных сетях матч покажет телеканал MEGOGO SPORT, эта трансляция бесплатна.

Сопровождение матча

Традиционно игру главной команды будет сопровождать работа предматчевой студии с экспертами. Она начнется в 17:45. В перерыве и после игры в студии проведут экспресс-анализ матча и пообщаются с футболистами и тренером Андреа Мальдерой.

Комментаторы матча Грузии и Украины – Владимир Зверов и Виталий Похвала.

Ситуация в группе

После первого тура Украина и Северная Ирландия имеют по три очка, Грузия и Венгрия оказались в аутсайдерах с нулем.

Команда, которая по итогам группового этапа займет первое место, напрямую поднимется в Лигу А на следующий розыгрыш Лиги наций. Команда, занявшая второе место, сыграет в стыковых матчах. Прямого вылета нет, четвертая сборная в группе будет играть стыковые матчи за сохранение места в лиге.