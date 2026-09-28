Сборная Украины сыграла вничью с Грузией в Лиге наций

Сборная Украины провела свой второй матч в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Андреа Мальдеры практически полностью обновленным составом противостояли Грузии, которую ранее никогда не обыгрывали в официальных матчах в Тбилиси.

Итальянский тренер решил сделать сразу 10 замен по сравнению со стартовой одиннадцаткой на матч с Венгрией в Будапеште. Лишь Владислав Ванат во второй раз попал в стартовый состав, а Александр Зубков впервые вывел команду на поле с капитанской повязкой, пишет 24 Канал.

Грузия – Украина 0:0

Первый тайм показал, что смена главного тренера пошла грузинам скорее на пользу. Они продемонстрировали высокую интенсивность и превзошли нашу сборную по атакам и ударам, хотя и минимально уступили в владении мячом.

Анатолий Трубин, которому на этот раз тренерский штаб отдал предпочтение перед Дмитрием Ризником, отличился зрелищным сейвом после удара Чакветадзе. Это была одна из трех попыток хозяев поля в створ ворот, украинцы смогли нанести один потенциально опасный удар до перерыва.

Андреа Мальдера отреагировал на слабую игру в атаке тройной заменой между таймами: Владислав Ванат, Матвей Пономаренко и Александр Пихаленок уступили место Роману Яремчуку, Данилу Сикану и Олегу Очеретьку.

Однако картина матча особо не изменилась: "Сакартвело" продолжало искать удачу у ворот гостей. Трубин снова спас, когда с острого угла пробивал Кварацхелия. А у "сине-желтых" второй удар в створ произошел лишь на 86-й минуте: Очеретько пробил точно в руки Мамардашвили. К счастью, не слишком сильно пробил из-за пределов штрафной и Кварацхелия.

0:0 в итоге – Украина не пропускает в двух подряд официальных матчах под руководством Андреа Мальдеры, но игра в атаке оставляет много вопросов. Далее у главной команды – два номинально домашних матча в словацкой Трнаве.