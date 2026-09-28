Італійський наставник вирішив зробити одразу 10 замін порівняно зі стартовою одинадцяткою на матч з Угорщиною у Будапешті. Лише Владислав Ванат вдруге потрапив до основи, а Олександр Зубков вперше вивів команду на поле з капітанською пов'язкою, пише 24 Канал.

Грузія – Україна 0:0

Перший тайм показав, що зміна головного тренера пішла грузинам радше на користь. Вони показали високу інтенсивність і переважили нашу збірну за атаками та ударами, хоча й мінімально поступилися у володінні.

Анатолій Трубін, якому цього разу віддав перевагу тренерський штаб над Дмитром Різником, відзначився видовищним сейвом після удару Чакветадзе. Це була одна з трьох спроб господарів поля у площину воріт, українці спромоглися на один потенційно небезпечний удар до перерви.

Андреа Мальдера відреагував на слабку гру в атаці потрійною заміною між таймами: Владислав Ванат, Матвій Пономаренко і Олександр Піхальонок поступилися місцем Роману Яремчуку, Данилу Сікану і Олегу Очеретьку.

Проте малюнок матчу особливо не змінився: Сакартвело продовжували шукати щастя біля воріт гостей. Трубін знову врятував, коли з гострого кута пробивав Кварацхелія. А у "синьо-жовтих" другий удар у площину стався лише на 86-ій хвилині, Очеретько пробив точно в руки Мамардашвілі. На щастя, так само недостатньо сильно приклався з-за меж штрафного майданчика і Кварацхелія.

0:0 у підсумку – Україна не пропускає у двох поспіль офіційних матчах під орудою Андреа Мальдери, але гра в атаці залишає багато запитань. Далі у головної команди – дві номінально домашні гри у словацькій Трнаві.