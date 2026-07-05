"Я истекаю кровью": тренер Парагвая сделал признание после поражения от Франции на ЧМ-2026

Поражение от Франции положило конец выступлению Парагвая на чемпионате мира-2026. После финального свистка главный тренер команды Густаво Альфаро не сдержал эмоций и сделал откровенное признание.

Сборная Парагвая завершила выступление на чемпионате мира, уступив Франции с минимальным счетом 0:1 в матче 1/8 финала. После игры главный тренер команды подвел итоги выступления и высказался о своем будущем, сообщает Reuters.

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Как тренер отреагировал на вылет Парагвая?

63-летний аргентинский специалист Густаво Альфаро признался, что очень тяжело переживает поражение, хотя и покидает турнир с чувством выполненного долга. По его словам, команда сделала все возможное, а игрокам не в чем упрекнуть.

Я ухожу с турнира с чистой совестью, зная, как мы сыграли. Мне грустно, потому что хотелось пройти дальше. Поражение никогда не приносит радости,

– сказал тренер.

Также Альфаро обратился к футболистам в раздевалке, подчеркнув, что путь к большим победам невозможен без умения принимать поражения.

Наиболее эмоциональным стало его заявление о собственном состоянии после завершения матча.

Сейчас у меня открытые раны. Я истекаю кровью. Не могу ничего осмыслить, потому что эмоции переполняют меня,

– признался тренер.

Что сказал Альфаро о своем будущем?

Контракт Густаво Альфаро со сборной Парагвая подходит к концу, поэтому после вылета журналисты поинтересовались его дальнейшими планами. Сам тренер отметил, что пока не готов принимать какие-либо решения.

По словам наставника, сначала нужно дать эмоциям улечься, после чего можно будет оценить ситуацию и определиться со следующим шагом в карьере.

При этом Альфаро подчеркнул, что с большой благодарностью относится к Парагваю. Он отметил, что страна, местные клубы и футболисты тепло его приняли, а за время работы ему удалось построить прекрасные отношения с командой.

Специалист также подчеркнул, что не знает, чем будет заниматься в ближайшее время, однако признал: для него нет лучшего места, чем Парагвай, который стал для него по-настоящему особенным.