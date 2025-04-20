Закрыл поражение: украинский "Цвях" уничтожил соперника на вечере бокса в США

Александр Гвоздик вернулся в ринг после длительного перерыва. Украинский "Гвоздик" в ночь с 19 на 20 апреля дрался в рамках вечера бокса в Оушенсайде, что в Калифорнии, Соединенные Штаты Америки.

Поединок состоялся в андеркарде противостояния между Габриэлой Фундорой и Мэрилин Амаи. По регламенту бой Гвоздик – Голлавей должен был длиться восемь раундов, пишет 24 канал.

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Без шансов для Голлавея

Александр Гвоздик активно начал бой, заставив Энтони Голлавея работать вторым номером. Американский боксер отвечал на комбинации "Цвяха" лишь одиночными ударами.

Второй раунд прошел по тому же сценарию. Александр Гвоздик продолжил доминировать и рефери даже пришлось поднять капу Голлавея, которая упала на канвас.

В третьем раунде американец прижался к канатам, чем удачно воспользовался украинский боксер. "Цвях" смог отправить соперника дважды в нокдаун.

После второго нокдауна рефери решил остановить бой. В итоге Александр Гвоздик одержал досрочную победу над Энтони Голлаваем в третьем раунде поединка.

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Таким образом "Цвях" реабилитировался за поражение от Давида Бенавидеса в прошлом году. Украинский боксер записал на свой счет 21 победу в 23 поединках в профессиональном ринге.