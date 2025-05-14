После долгого отсутствия Хаби Алонсо вернется в родной дом. 24 канал предлагает Вам окунуться в историю блудного сына, которого позвали спасти бывший клуб.

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Первые шаги Алонсо в футболе

Хаби Алонсо в Сосьедаде / Фото Getty

Хаби Алонсо родился в футбольной семье. Папа испанца Перико Алонсо был звездой Барселоны в 80-х годах прошлого века. Поэтому хавбеку суждено было стать великим футболистом.

Алонсо является воспитанником Сосьедада, где начал первые шаги в футболе. В составе басков Хаби дебютировал за первую команду в сезоне 1999/2000. За четыре года испанец отправился покорять Туманный Альбион, перейдя в Ливерпуль.

Первый серьезный трофей

Хаби Алонсо в Ливерпуле / Фото Getty Images

Хаби Алонсо перебрался в Ливерпуль в статусе восходящей звезды испанского футбола. Для опорного полузащитника это был первый серьезный вызов и топовый клуб в карьере.

Уже в дебютном сезоне Алонсо покорился желанный на "Энфилде" трофей. Хаби в составе "мерсисайдцев" получил Лигу чемпионов. В следующей кампании испанец поднял над головой Суперкубок УЕФА и кубок Англии.

Перед тем, как перейти в Реал Хаби Алонсо провел еще три сезона в Ливерпуле. Испанец выиграл Суперкубок Англии и снова дошел до финала Лиги чемпионов, но на этот раз остался без трофея.

Карьера Алонсо в Реале

Хаби Алонсо в Реале / Фото Getty Images

В 2009 году президент Реала Флорентино Перес запланировал большую перестройку в "Королевском клубе". Вместе с Хаби Алонсо пришли такие звезды, как Криштиану Роналду и Карим Бензема.



Однако на фоне популярных партнеров именно Хаби Алонсо играл важную роль в построении центрального звена команды. Испанский полузащитник был мозгом нового Реала.

Хаби Алонсо обеспечивал баланс между обороной и атакой в "Королевском клубе". Таким образом испанский полузащитник провел пять лет в команде, став культовым игроком.

К слову. Хаби Алонсо в составе Реала стал чемпионом Испании, получил два кубка страны и Суперкубок. На европейской арене испанский полузащитник торжествовал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.

Хаби Алонсо покинул Реал в 2014 году. Всего испанский полузащитник провел 236 матчей за "Королевский клуб", оформив 6 голов и 32 результативные передачи.

Переход в Баварию

Хаби Алонсо в Баварии / Фото Getty Images

После победы в Лиге чемпионов с Реалом Хаби Алонсо получил новый вызов. 32-летний испанский полузащитник перешел в мюнхенскую Баварию.

Несмотря на возраст, Хаби Алонсо сразу стал основным в команде. Полузащитник не бегал, как его партнеры по команде, но постоянно принимал быстрые и умные решения на поле.

Всего Алонсо провел в Баварии 3 сезона, выиграв три чемпионства в Бундеслиге, а также кубок Германии и Суперкубок страны. В 2017 году испанский полузащитник завершил футбольную карьеру.

Хаби Алонсо – тренер

Хаби Алонсо / Фото Getty Images

После завершения карьеры в 2017 году Хаби Алонсо начал путь тренера. Легенда испанского футбола получил работу в Реале, где работал наставником в команде U-13.

Впоследствии Хаби Алонсо возглавил Реал Сосьедад Б. Испанский тренер сотворил настоящее чудо, подняв команду в Сегунду впервые за 60 лет.

В 2022 году Хаби Алонсо пришел спасать Байер 04. По ходу сезона леверкузенцы были в зоне вылета, но испанец смог завершить сезон на 6 месте и добраться до полуфинала Лиги Европы.

Сезон 2023/2024 стал легендарным в истории "фармацевтов". Во главе с Хаби Алонсо Байер прервал гегемонию Баварии в Германии, получив титул Бундеслиги. Более того, леверкузенцы выиграли чемпионат без единого поражения.

Также Байер под руководством Хаби Алонсо выиграл Кубок Германии. Леверкузенцы в сезоне 2023/2024 проиграли только Аталанте в финале Лиги Европы.

Теперь Хаби Алонсо ждет новая страница в его тренерской карьере. Испанский специалист будет писать историю в мадридском Реале, который пережил кризис в текущем сезоне, начиная с июня 2025 года.