"Ты не будешь играть за Реал": Алонсо выставил за дверь звездного футболиста

Хаби Алонсо заменил Карло Анчелотти на посту главного тренера Реала. Новый наставник "Королевского клуба" начал сразу ставить свою игру и вносить собственные коррективы.

Наставник "сливочных" определился с составом команды на следующий сезон. Один из опытных игроков мадридцев не входит в планы Алонсо на кампанию 2025/2026, сообщает 24 канал со ссылкой на Madrid-Barcelona.com.

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Кого выгнал Алонсо

Хаби Алонсо не рассчитывает на опытного защитника Реала. Испанский специалист лично провел разговор с игроком относительно его будущего в "Королевском клубе".

По имеющейся информации, Алонсо сообщил Давиду Алабе о том, что не рассчитывает на него вообще. Поэтому австрийский центральный защитник должен искать себе новую команду.

Ищи себе команду – ты не будешь играть за Реал,

– сказал Алонсо.

В последнее время Давид Алаба страдает от постоянных травм. Австрийский футболист пропустил большое количество игр Реала, лечась от полученных повреждений.

К слову. Давид Алаба перешел в Реал в 2021 году, подписав контракт со "сливочными" на пять лет. В составе мадридского коллектива австриец провел 116 матчей, оформил 5 голов и 9 ассистов.

Ранее сообщали, что Реал нашел голкипера, который заменит Андрея Лунина в клубе.